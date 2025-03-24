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Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла в Эр-Рияде на место для переговоров с американскими экспертами. Встреча пройдет в одном из отелей саудовской столицы, передает... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:14+0300
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла в Эр-Рияде на место для переговоров с американскими экспертами. Встреча пройдет в одном из отелей саудовской столицы, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщается, переговоры пройдут в закрытом режиме. Сотрудники службы госбезопасности Саудовской Аравии просят покинуть территорию отеля Ritz-Carlton всех посторонних лиц. Доступ на территорию отеля строго ограничен, а фото- и видеосъемка запрещены.В состав российской делегации вошли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что делегаты обладают значительным опытом и были выбраны лично Владимиром Путиным.Ожидается, что основной темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.В Кремле также не исключили, что помимо Черноморской инициативы могут быть затронуты и другие вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.Накануне американская делегация провела встречу с представителями Украины, в числе которых были замруководителя офиса президента Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. При этом Палиса сообщил, что встречи между российской и украинской делегациями не планируются.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Эр-Рияде
ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла в Эр-Рияде на место для переговоров с американскими экспертами. Встреча пройдет в одном из отелей саудовской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщается, переговоры пройдут в закрытом режиме. Сотрудники службы госбезопасности Саудовской Аравии просят покинуть территорию отеля Ritz-Carlton всех посторонних лиц. Доступ на территорию отеля строго ограничен, а фото- и видеосъемка запрещены.
В состав российской делегации вошли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что делегаты обладают значительным опытом и были выбраны лично Владимиром Путиным.
Ожидается, что основной темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
В Кремле также не исключили, что помимо Черноморской инициативы могут быть затронуты и другие вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.
Накануне американская делегация провела встречу с представителями Украины, в числе которых были замруководителя офиса президента Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. При этом Палиса сообщил, что встречи между российской и украинской делегациями не планируются.
Карасин сообщил о прибытии российской делегации в Эр-Рияд для встречи с США