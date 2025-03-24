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В Саудовской Аравии стартовали переговоры между Россией и США
В Саудовской Аравии стартовали переговоры между Россией и США - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии стартовали переговоры между Россией и США
В Саудовской Аравии 24 марта начался новый этап переговоров делегаций России и США. Об этом говорится в сообщении телеканала "Аль-Арабия" со ссылкой на... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:28+0300
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ДОХА, 24 мар - ПРАЙМ. В Саудовской Аравии 24 марта начался новый этап переговоров делегаций России и США. Об этом говорится в сообщении телеканала "Аль-Арабия" со ссылкой на собственного корреспондента.Ранее корреспондент агентства РИА Новости сообщил, что российская делегация прибыла в Эр-Рияде на место для переговоров с американскими экспертам. Встреча проходит в закрытом формате на территории отеля Ritz-Carlton. Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.Ожидается, что основной темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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россия, саудовская аравия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, переговоры
В Саудовской Аравии стартовали переговоры между Россией и США
Al Arabiya: в Эр-Рияде проходит новый этап переговоров России и США
ДОХА, 24 мар - ПРАЙМ. В Саудовской Аравии 24 марта начался новый этап переговоров делегаций России и США. Об этом говорится в сообщении телеканала "Аль-Арабия" со ссылкой на собственного корреспондента.
Ранее корреспондент агентства РИА Новости сообщил, что российская делегация прибыла в Эр-Рияде на место для переговоров с американскими экспертам. Встреча проходит в закрытом формате на территории отеля Ritz-Carlton.
Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.
Ожидается, что основной темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде