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В Саудовской Аравии стартовали переговоры между Россией и США

В Саудовской Аравии стартовали переговоры между Россией и США - 24.03.2025, ПРАЙМ

В Саудовской Аравии стартовали переговоры между Россией и США

В Саудовской Аравии 24 марта начался новый этап переговоров делегаций России и США. Об этом говорится в сообщении телеканала "Аль-Арабия" со ссылкой на... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T10:28+0300

2025-03-24T10:28+0300

2025-03-24T10:28+0300

политика

россия

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сша

переговоры

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ДОХА, 24 мар - ПРАЙМ. В Саудовской Аравии 24 марта начался новый этап переговоров делегаций России и США. Об этом говорится в сообщении телеканала "Аль-Арабия" со ссылкой на собственного корреспондента.Ранее корреспондент агентства РИА Новости сообщил, что российская делегация прибыла в Эр-Рияде на место для переговоров с американскими экспертам. Встреча проходит в закрытом формате на территории отеля Ritz-Carlton. Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.Ожидается, что основной темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

https://1prime.ru/20250324/peregovory-856040218.html

саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, сша, переговоры