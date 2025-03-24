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Переговоры России и США длятся уже больше часа
Переговоры России и США длятся уже больше часа - 24.03.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и США длятся уже больше часа
Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии длятся уже больше часа. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:28+0300
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии длятся уже больше часа. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Ранее СМИ сообщали о начале переговоров на территории отеля Ritz-Carlton.Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.Предполагается, что ведущей темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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Политика, РОССИЯ, США, переговоры
Переговоры России и США длятся уже больше часа
Переговоры России и США в Саудовской Аравии длятся уже больше часа
ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии длятся уже больше часа. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о начале переговоров на территории отеля Ritz-Carlton.
Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.
Предполагается, что ведущей темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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