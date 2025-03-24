Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры России и США длятся уже больше часа - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250324/peregovory-856044248.html
Переговоры России и США длятся уже больше часа
Переговоры России и США длятся уже больше часа - 24.03.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и США длятся уже больше часа
Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии длятся уже больше часа. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:28+0300
2025-03-24T11:28+0300
политика
россия
сша
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856041128_0:0:1195:672_1920x0_80_0_0_47b4b1e59748dec5d19cf486833c23f4.jpg
ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии длятся уже больше часа. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Ранее СМИ сообщали о начале переговоров на территории отеля Ritz-Carlton.Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.Предполагается, что ведущей темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/20250324/stavka-856042294.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856041128_150:0:1046:672_1920x0_80_0_0_cc3302a019201a9c47030f6ea69222a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, переговоры
11:28 24.03.2025
 
Переговоры России и США длятся уже больше часа

Переговоры России и США в Саудовской Аравии длятся уже больше часа

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии длятся уже больше часа. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о начале переговоров на территории отеля Ritz-Carlton.
Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.
Предполагается, что ведущей темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
В Раде раскрыли цель участия военных в переговорах Украины и США в Эр-Рияде
10:41
 
ПолитикаРОССИЯСШАпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала