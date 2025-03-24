https://1prime.ru/20250324/peregovory-856045544.html
Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов
Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов - 24.03.2025, ПРАЙМ
Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов
Переговоры делегаций России и США, которые начались 24 марта в Эр-Рияде, еще далеки от завершения. Об этом агентству РИА Новости заявил источник, знакомый с... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:55+0300
2025-03-24T11:55+0300
2025-03-24T12:00+0300
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США, которые начались 24 марта в Эр-Рияде, еще далеки от завершения. Об этом агентству РИА Новости заявил источник, знакомый с ходом встречи. "Еще долго", - отметил собеседник издания.Ранее сообщалось, что встреча организована на территории отеля Ritz-Carlton.Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.Предполагается, что ведущей темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/20250324/peregovory-856044248.html
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Политика, РОССИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов
Источники РИА Новости: переговоры России и США в Эр-Рияде далеки от завершения
ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США, которые начались 24 марта в Эр-Рияде, еще далеки от завершения. Об этом агентству РИА Новости заявил источник, знакомый с ходом встречи.
"Еще долго", - отметил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что встреча организована на территории отеля Ritz-Carlton.
Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.
Предполагается, что ведущей темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Переговоры России и США длятся уже больше часа