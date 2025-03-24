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Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов
Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов - 24.03.2025, ПРАЙМ
Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов
Переговоры делегаций России и США, которые начались 24 марта в Эр-Рияде, еще далеки от завершения. Об этом агентству РИА Новости заявил источник, знакомый с... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:55+0300
2025-03-24T12:00+0300
политика
россия
сша
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США, которые начались 24 марта в Эр-Рияде, еще далеки от завершения. Об этом агентству РИА Новости заявил источник, знакомый с ходом встречи. "Еще долго", - отметил собеседник издания.Ранее сообщалось, что встреча организована на территории отеля Ritz-Carlton.Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.Предполагается, что ведущей темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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россия, сша, саудовская аравия
Политика, РОССИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
11:55 24.03.2025 (обновлено: 12:00 24.03.2025)
 
Переговоры делегаций России и США длятся более полутора часов

Источники РИА Новости: переговоры России и США в Эр-Рияде далеки от завершения

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США, которые начались 24 марта в Эр-Рияде, еще далеки от завершения. Об этом агентству РИА Новости заявил источник, знакомый с ходом встречи.
"Еще долго", - отметил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что встреча организована на территории отеля Ritz-Carlton.
Российскую делегацию представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.
Предполагается, что ведущей темой переговоров станет обсуждение перспектив возобновления соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, которое затрагивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Переговоры России и США длятся уже больше часа
11:28
 
ПолитикаРОССИЯСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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