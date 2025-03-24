https://1prime.ru/20250324/peregovory-856047101.html

Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются, сообщил источник

Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются, сообщил источник - 24.03.2025, ПРАЙМ

Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются, сообщил источник

Переговоры России и США, которые стартовали в понедельник в Эр-Рияде, продолжаются уже два часа и будут идти ещё долго, сообщил РИА Новости источник, знакомый с | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:30+0300

2025-03-24T12:30+0300

2025-03-24T12:30+0300

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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры России и США, которые стартовали в понедельник в Эр-Рияде, продолжаются уже два часа и будут идти ещё долго, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. "Еще долго", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что переговоры продолжаются. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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