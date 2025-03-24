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Путину доложат об итогах контактов России и США, заявил Песков
Путину доложат об итогах контактов России и США, заявил Песков - 24.03.2025, ПРАЙМ
Путину доложат об итогах контактов России и США, заявил Песков
Информация об итогах контактов России и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил официальный... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:45+0300
2025-03-24T12:45+0300
2025-03-24T12:46+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Информация об итогах контактов России и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Информация по итогам этих контактов (переговоров в Эр-Рияде - ред.) будет незамедлительно доложена главе государства", - отметил пресс-секретарь главы государства.Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается.По словам Пескова, как Россия, так и США имеют желание двигаться в направлении урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о достижении предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, еще остается много аспектов, которые нужно проработать.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.
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Политика, РОССИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Путину доложат об итогах контактов России и США, заявил Песков
Песков: об итогах контактов России и США будет незамедлительно доложено Путину
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Информация об итогах контактов России и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Информация по итогам этих контактов (переговоров в Эр-Рияде - ред.) будет незамедлительно доложена главе государства", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается.
По словам Пескова, как Россия, так и США имеют желание двигаться в направлении урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о достижении предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, еще остается много аспектов, которые нужно проработать.
Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.
Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются, сообщил источник