https://1prime.ru/20250324/peregovory-856048563.html

Путину доложат об итогах контактов России и США, заявил Песков

Путину доложат об итогах контактов России и США, заявил Песков - 24.03.2025, ПРАЙМ

Путину доложат об итогах контактов России и США, заявил Песков

Информация об итогах контактов России и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил официальный... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:45+0300

2025-03-24T12:45+0300

2025-03-24T12:46+0300

политика

россия

сша

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Информация об итогах контактов России и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Информация по итогам этих контактов (переговоров в Эр-Рияде - ред.) будет незамедлительно доложена главе государства", - отметил пресс-секретарь главы государства.Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается.По словам Пескова, как Россия, так и США имеют желание двигаться в направлении урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о достижении предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, еще остается много аспектов, которые нужно проработать.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Дополнительная информация о ходе и содержании переговоров пока не предоставляется.

https://1prime.ru/20250324/peregovory-856047101.html

сша

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, саудовская аравия