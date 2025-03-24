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Карасин рассказал о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
Карасин рассказал о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
Карасин рассказал о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
Переговоры экспертных групп РФ и США идут полным ходом, речь идет "о серьёзнейших проблемах", рассказал РИА Новости по телефону из Эр-Рияда участник российской... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:27+0300
2025-03-24T14:27+0300
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Переговоры экспертных групп РФ и США идут полным ходом, речь идет "о серьёзнейших проблемах", рассказал РИА Новости по телефону из Эр-Рияда участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин. "Полным ходом (идут переговоры – ред.)", - сказал Карасин. Отвечая на вопрос, есть ли у сторон какое-то взаимопонимание, политик отметил: "Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько - третий час, разговариваем о серьёзнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор". Карасин не стал говорить о том, возможны ли еще встречи на уровне экспертов РФ и США. "Мы ещё это не закончили. Подождите, планировать наперёд будем потом", - сказал он Участники переговоров между РФ и США в Эр-Рияде сделали перерыв на обед, сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи двух делегаций. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
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Политика, Эр-Рияд, переговоры, РОССИЯ, США
Карасин рассказал о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
Карасин: переговоры РФ и США идут, идет разговор о серьезнейших проблемах
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Переговоры экспертных групп РФ и США идут полным ходом, речь идет "о серьёзнейших проблемах", рассказал РИА Новости по телефону из Эр-Рияда участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.
"Полным ходом (идут переговоры – ред.)", - сказал Карасин.
Отвечая на вопрос, есть ли у сторон какое-то взаимопонимание, политик отметил: "Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько - третий час, разговариваем о серьёзнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор".
Карасин не стал говорить о том, возможны ли еще встречи на уровне экспертов РФ и США.
Песков раскрыл детали переговоров России и США по Черноморской инициативе
"Мы ещё это не закончили. Подождите, планировать наперёд будем потом", - сказал он
Участники переговоров между РФ и США в Эр-Рияде сделали перерыв на обед, сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи двух делегаций.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.