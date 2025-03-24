https://1prime.ru/20250324/peregovory-856055491.html
Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде
Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде
Переговоры между РФ и США, которые проходят в понедельник в Эр-Рияде, нужно оценивать как "технический раунд", все принципиальные вопросы будут решаться на... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:09+0300
2025-03-24T15:09+0300
2025-03-24T15:09+0300
политика
александр дугин
переговоры
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82833/89/828338905_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_936954f434a31dca42db74555241e228.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Переговоры между РФ и США, которые проходят в понедельник в Эр-Рияде, нужно оценивать как "технический раунд", все принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух стран, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Мне представляется, что справедливо оценивать этот раунд переговоров как чисто технический. Все принципиальные вопросы решаются только на уровне согласования позиций между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Однако Дугин отметил, что сам факт проведения этих переговоров между Россией и США имеет очень большое значение. Вопросы, которые затрагиваются на переговорах, важны, но есть и более острые темы, считает он. "Безусловно, столь масштабный вопрос, как прекращение войны между двумя сверхдержавами с ядерным оружием, требует серьезных проработок множества технических проблем. Судя по составу этой делегации, это довольно технические участники с нашей стороны", - добавил философ. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
https://1prime.ru/20250324/peregovory-856053977.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82833/89/828338905_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1a5c5389e99478f904070d89c58c4472.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дугин, переговоры, россия, сша
Политика, Александр Дугин, переговоры, РОССИЯ, США
Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде
Дугин назвал переговоры России и США в Эр-Рияде "техническим раундом"
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Переговоры между РФ и США, которые проходят в понедельник в Эр-Рияде, нужно оценивать как "технический раунд", все принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух стран, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Мне представляется, что справедливо оценивать этот раунд переговоров как чисто технический. Все принципиальные вопросы решаются только на уровне согласования позиций между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Однако Дугин отметил, что сам факт проведения этих переговоров между Россией и США имеет очень большое значение. Вопросы, которые затрагиваются на переговорах, важны, но есть и более острые темы, считает он.
"Безусловно, столь масштабный вопрос, как прекращение войны между двумя сверхдержавами с ядерным оружием, требует серьезных проработок множества технических проблем. Судя по составу этой делегации, это довольно технические участники с нашей стороны", - добавил философ.
Карасин рассказал о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.