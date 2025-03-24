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Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде

Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ

Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде

Переговоры между РФ и США, которые проходят в понедельник в Эр-Рияде, нужно оценивать как "технический раунд", все принципиальные вопросы будут решаться на... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:09+0300

2025-03-24T15:09+0300

2025-03-24T15:09+0300

политика

александр дугин

переговоры

россия

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Переговоры между РФ и США, которые проходят в понедельник в Эр-Рияде, нужно оценивать как "технический раунд", все принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух стран, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Мне представляется, что справедливо оценивать этот раунд переговоров как чисто технический. Все принципиальные вопросы решаются только на уровне согласования позиций между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Однако Дугин отметил, что сам факт проведения этих переговоров между Россией и США имеет очень большое значение. Вопросы, которые затрагиваются на переговорах, важны, но есть и более острые темы, считает он. "Безусловно, столь масштабный вопрос, как прекращение войны между двумя сверхдержавами с ядерным оружием, требует серьезных проработок множества технических проблем. Судя по составу этой делегации, это довольно технические участники с нашей стороны", - добавил философ. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

https://1prime.ru/20250324/peregovory-856053977.html

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александр дугин, переговоры, россия, сша