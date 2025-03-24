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"Трамп решил продолжить войну". Из США приходят парадоксальные сообщения - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Трамп решил продолжить войну". Из США приходят парадоксальные сообщения
"Трамп решил продолжить войну". Из США приходят парадоксальные сообщения - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Трамп решил продолжить войну". Из США приходят парадоксальные сообщения
Белый дом использует переговоры, чтобы помешать Российской Федерации воспользоваться своими преимуществами в украинском конфликте. Такое мнение в социальной... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:19+0300
2025-03-24T17:20+0300
политика
сша
конфликт на украине
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Белый дом использует переговоры, чтобы помешать Российской Федерации воспользоваться своими преимуществами в украинском конфликте. Такое мнение в социальной сети X высказал американский военный эксперт, офицер морской пехоты армии США Брайан Берлетик.В частности, он написал: "Администрация Трампа решила не только продолжить войну, но и использует переговоры, чтобы затормозить любой серьезный исход в пользу России".При этом Берлетик выразил уверенность, что Соединенные Штаты не могут быть посредником между Россией и Украиной, поскольку они ведут прокси-войну против Российской Федерации, а значит, выступают стороной конфликта."Переговоры — это способ сделать вид, что они (США - прим. ред.) хотят мира, и выиграть время для победы в своих многочисленных и множащихся войнах", — резюмировал американский эксперт.
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сша, конфликт на украине, россия
Политика, США, Конфликт на Украине, РОССИЯ
17:19 24.03.2025 (обновлено: 17:20 24.03.2025)
 
"Трамп решил продолжить войну". Из США приходят парадоксальные сообщения

Экс-морпех Берлетик: Трамп решил продолжить конфликт на Украине

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Белый дом использует переговоры, чтобы помешать Российской Федерации воспользоваться своими преимуществами в украинском конфликте. Такое мнение в социальной сети X высказал американский военный эксперт, офицер морской пехоты армии США Брайан Берлетик.
В частности, он написал: "Администрация Трампа решила не только продолжить войну, но и использует переговоры, чтобы затормозить любой серьезный исход в пользу России".
При этом Берлетик выразил уверенность, что Соединенные Штаты не могут быть посредником между Россией и Украиной, поскольку они ведут прокси-войну против Российской Федерации, а значит, выступают стороной конфликта.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Трамп оценил ход дел с Россией и Украиной
20 марта, 23:50
"Переговоры — это способ сделать вид, что они (США - прим. ред.) хотят мира, и выиграть время для победы в своих многочисленных и множащихся войнах", — резюмировал американский эксперт.
 
ПолитикаСШАКонфликт на УкраинеРОССИЯ
 
 
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