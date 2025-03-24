https://1prime.ru/20250324/peregovory-856062306.html

"Трамп решил продолжить войну". Из США приходят парадоксальные сообщения

"Трамп решил продолжить войну". Из США приходят парадоксальные сообщения - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Трамп решил продолжить войну". Из США приходят парадоксальные сообщения

Белый дом использует переговоры, чтобы помешать Российской Федерации воспользоваться своими преимуществами в украинском конфликте. Такое мнение в социальной... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T17:19+0300

2025-03-24T17:19+0300

2025-03-24T17:20+0300

политика

сша

конфликт на украине

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Белый дом использует переговоры, чтобы помешать Российской Федерации воспользоваться своими преимуществами в украинском конфликте. Такое мнение в социальной сети X высказал американский военный эксперт, офицер морской пехоты армии США Брайан Берлетик.В частности, он написал: "Администрация Трампа решила не только продолжить войну, но и использует переговоры, чтобы затормозить любой серьезный исход в пользу России".При этом Берлетик выразил уверенность, что Соединенные Штаты не могут быть посредником между Россией и Украиной, поскольку они ведут прокси-войну против Российской Федерации, а значит, выступают стороной конфликта."Переговоры — это способ сделать вид, что они (США - прим. ред.) хотят мира, и выиграть время для победы в своих многочисленных и множащихся войнах", — резюмировал американский эксперт.

https://1prime.ru/20250320/tramp-855976406.html

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сша, конфликт на украине, россия