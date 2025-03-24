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Делегации России и США ушли еще на один перерыв - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Делегации России и США ушли еще на один перерыв
Делегации России и США ушли еще на один перерыв - 24.03.2025, ПРАЙМ
Делегации России и США ушли еще на один перерыв
Члены российской и американской делегаций ушли еще на один перерыв в рамках переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T18:37+0300
2025-03-24T18:37+0300
политика
эр-рияд
переговоры
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сша
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Члены российской и американской делегаций ушли еще на один перерыв в рамках переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. Ранее делегации уже делали два перерыва, один из которых - обеденный. В общей сложности без учёта перерывов переговоры идут более восьми часов. "Перерыв", - сообщил источник. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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эр-рияд, переговоры, россия, сша
Политика, Эр-Рияд, переговоры, РОССИЯ, США
18:37 24.03.2025
 
Делегации России и США ушли еще на один перерыв

РИА Новости: делегации России и США ушли еще на один перерыв

© CC BY 2.0 / AmandaЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© CC BY 2.0 / Amanda
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Члены российской и американской делегаций ушли еще на один перерыв в рамках переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи.
Ранее делегации уже делали два перерыва, один из которых - обеденный. В общей сложности без учёта перерывов переговоры идут более восьми часов.
"Перерыв", - сообщил источник.
Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
!Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде
15:09
Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
 
ПолитикаЭр-РиядпереговорыРОССИЯСША
 
 
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