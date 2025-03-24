https://1prime.ru/20250324/peregovory-856064158.html

Делегации России и США ушли еще на один перерыв

Делегации России и США ушли еще на один перерыв - 24.03.2025, ПРАЙМ

Делегации России и США ушли еще на один перерыв

Члены российской и американской делегаций ушли еще на один перерыв в рамках переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T18:37+0300

2025-03-24T18:37+0300

2025-03-24T18:37+0300

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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Члены российской и американской делегаций ушли еще на один перерыв в рамках переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. Ранее делегации уже делали два перерыва, один из которых - обеденный. В общей сложности без учёта перерывов переговоры идут более восьми часов. "Перерыв", - сообщил источник. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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эр-рияд, переговоры, россия, сша