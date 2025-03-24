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Переговоры России и США в Эр-Рияде возобновились после третьего перерыва
Переговоры России и США в Эр-Рияде возобновились после третьего перерыва - 24.03.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и США в Эр-Рияде возобновились после третьего перерыва
Переговоры России и США, которые идут десятый час, возобновились после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T19:58+0300
2025-03-24T19:58+0300
2025-03-24T20:14+0300
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры России и США, которые идут десятый час, возобновились после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск."Пошли", - сообщил источник, комментируя возобновление переговоров.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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эр-рияд, россия, сша, переговоры
Политика, Эр-Рияд, РОССИЯ, США, переговоры
Переговоры России и США в Эр-Рияде возобновились после третьего перерыва
РИА Новости: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва
ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры России и США, которые идут десятый час, возобновились после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск.
"Пошли", - сообщил источник, комментируя возобновление переговоров.
Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
В МИД высказались о переговорах России и США в Эр-Рияде
Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.