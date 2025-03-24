https://1prime.ru/20250324/peregovory-856067513.html

Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде

Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ

Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде

Делегации России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил в понедельник РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T20:44+0300

2025-03-24T20:44+0300

2025-03-24T20:53+0300

политика

эр-рияд

россия

сша

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/45/842464545_0:40:2400:1390_1920x0_80_0_0_8a419988f1fdb9e524c78464d137efcc.jpg

МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Делегации России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил в понедельник РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Мы завершаем переговоры", - сообщил он вечером в понедельник по телефону из саудовского Эр-Рияда.Россию на встрече представляет также советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://1prime.ru/20250324/peregovory-856055491.html

эр-рияд

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эр-рияд, россия, сша, переговоры