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Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде
Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде
Делегации России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил в понедельник РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T20:44+0300
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Делегации России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил в понедельник РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Мы завершаем переговоры", - сообщил он вечером в понедельник по телефону из саудовского Эр-Рияда.Россию на встрече представляет также советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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Политика, Эр-Рияд, РОССИЯ, США, переговоры
Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде
Карасин о контактах РФ и США в Эр-Ряде: мы завершаем переговоры
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Делегации России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил в понедельник РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"Мы завершаем переговоры", - сообщил он вечером в понедельник по телефону из саудовского Эр-Рияда.
Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде
Россию на встрече представляет также советник директора ФСБ Сергей Беседа.