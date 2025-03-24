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Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде
Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде
Делегации России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил в понедельник РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T20:44+0300
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политика
эр-рияд
россия
сша
переговоры
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Делегации России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил в понедельник РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Мы завершаем переговоры", - сообщил он вечером в понедельник по телефону из саудовского Эр-Рияда.Россию на встрече представляет также советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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эр-рияд, россия, сша, переговоры
Политика, Эр-Рияд, РОССИЯ, США, переговоры
20:44 24.03.2025 (обновлено: 20:53 24.03.2025)
 
Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде

Карасин о контактах РФ и США в Эр-Ряде: мы завершаем переговоры

© Фото : Unsplash/DatingscoutЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Unsplash/Datingscout
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Делегации России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил в понедельник РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"Мы завершаем переговоры", - сообщил он вечером в понедельник по телефону из саудовского Эр-Рияда.
!Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде
15:09
Россию на встрече представляет также советник директора ФСБ Сергей Беседа.
 
ПолитикаЭр-РиядРОССИЯСШАпереговоры
 
 
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