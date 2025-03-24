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Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией
Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией - 24.03.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией
США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T20:55+0300
2025-03-24T20:55+0300
политика
дональд трамп
переговоры
россия
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.При этом американский президент не уточнил напрямую, о какой именно АЭС идет речь.
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дональд трамп, переговоры, россия, сша, эр-рияд
Политика, Дональд Трамп, переговоры, РОССИЯ, США, Эр-Рияд
20:55 24.03.2025
 
Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией

Трамп: США на переговорах с Россией обсуждают территории, линии демаркации и АЭС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
"Трамп решил продолжить войну". Из США приходят парадоксальные сообщения
17:19
При этом американский президент не уточнил напрямую, о какой именно АЭС идет речь.
 
ПолитикаДональд ТрамппереговорыРОССИЯСШАЭр-Рияд
 
 
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