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Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией
Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией - 24.03.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией
США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский... | 24.03.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.При этом американский президент не уточнил напрямую, о какой именно АЭС идет речь.
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Политика, Дональд Трамп, переговоры, РОССИЯ, США, Эр-Рияд
Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией
Трамп: США на переговорах с Россией обсуждают территории, линии демаркации и АЭС
ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.
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При этом американский президент не уточнил напрямую, о какой именно АЭС идет речь.