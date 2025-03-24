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Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией

Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией - 24.03.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал ключевые вопросы обсуждения на переговорах с Россией

США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T20:55+0300

2025-03-24T20:55+0300

2025-03-24T20:55+0300

политика

дональд трамп

переговоры

россия

сша

эр-рияд

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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.При этом американский президент не уточнил напрямую, о какой именно АЭС идет речь.

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дональд трамп, переговоры, россия, сша, эр-рияд