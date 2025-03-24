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Россия и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров, пишут СМИ - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Россия и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров, пишут СМИ
Россия и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров, пишут СМИ - 24.03.2025, ПРАЙМ
Россия и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров, пишут СМИ
Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T21:45+0300
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политика
эр-рияд
переговоры
россия
сша
заявление
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Идет согласование", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о совместном заявлении.Переговоры делегаций идут уже больше 11 часов.
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эр-рияд, переговоры, россия, сша, заявление
Политика, Эр-Рияд, переговоры, РОССИЯ, США, заявление
21:45 24.03.2025 (обновлено: 21:56 24.03.2025)
 
Россия и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров, пишут СМИ

РИА Новости: РФ и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
"Идет согласование", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о совместном заявлении.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Карасин заявил о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде
20:44
Переговоры делегаций идут уже больше 11 часов.
 
ПолитикаЭр-РиядпереговорыРОССИЯСШАзаявление
 
 
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