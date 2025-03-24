https://1prime.ru/20250324/peregovory-856068604.html
Россия и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров, пишут СМИ
Россия и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров, пишут СМИ - 24.03.2025, ПРАЙМ
Россия и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров, пишут СМИ
Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T21:45+0300
2025-03-24T21:45+0300
2025-03-24T21:56+0300
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Идет согласование", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о совместном заявлении.Переговоры делегаций идут уже больше 11 часов.
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Россия и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров, пишут СМИ
РИА Новости: РФ и США согласовывают текст заявления по итогам переговоров