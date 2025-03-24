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СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились - 24.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились
СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились - 24.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились
Переговоры России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов, передает корреспондент РИА Новости. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T22:43+0300
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политика
эр-рияд
россия
сша
переговоры
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов, передает корреспондент РИА Новости.Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, кортеж делегации покинул территорию одного из отелей Эр-Рияда.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с местом событий, совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра."Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра", - сказал источник.
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эр-рияд, россия, сша, переговоры
Политика, Эр-Рияд, РОССИЯ, США, переговоры
22:43 24.03.2025 (обновлено: 22:55 24.03.2025)
 
СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились

РИА Новости: переговоры РФ и США, длившиеся более 12 часов, завершились

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром.
Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, кортеж делегации покинул территорию одного из отелей Эр-Рияда.
!Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Дугин высказался о сути переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 15:09
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с местом событий, совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра.
"Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра", - сказал источник.
 
ПолитикаЭр-РиядРОССИЯСШАпереговоры
 
 
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