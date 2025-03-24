https://1prime.ru/20250324/peregovory-856069555.html

СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились

СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились - 24.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились

Переговоры России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов, передает корреспондент РИА Новости. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T22:43+0300

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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Переговоры России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов, передает корреспондент РИА Новости.Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, кортеж делегации покинул территорию одного из отелей Эр-Рияда.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с местом событий, совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра."Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра", - сказал источник.

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эр-рияд, россия, сша, переговоры