https://1prime.ru/20250324/peregovory-856070091.html

СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США

СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США - 24.03.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США

Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T23:25+0300

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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Хорошее", - ответил источник, комментируя настроение делегации РФ.Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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эр-рияд, россия, сша, переговоры