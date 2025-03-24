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СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США - 24.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США
СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США - 24.03.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США
Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T23:25+0300
2025-03-24T23:30+0300
политика
эр-рияд
россия
сша
переговоры
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Хорошее", - ответил источник, комментируя настроение делегации РФ.Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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эр-рияд, россия, сша, переговоры
Политика, Эр-Рияд, РОССИЯ, США, переговоры
23:25 24.03.2025 (обновлено: 23:30 24.03.2025)
 
СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США

РИА Новости: настрой российской делегации после переговоров с США хороший

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
"Хорошее", - ответил источник, комментируя настроение делегации РФ.
Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов.
Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились
Вчера, 22:43
Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
 
ПолитикаЭр-РиядРОССИЯСШАпереговоры
 
 
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