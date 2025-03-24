https://1prime.ru/20250324/peregovory-856070091.html
СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США
СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США - 24.03.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США
Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T23:25+0300
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ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Хорошее", - ответил источник, комментируя настроение делегации РФ.Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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эр-рияд, россия, сша, переговоры
Политика, Эр-Рияд, РОССИЯ, США, переговоры
СМИ рассказали о настрое российской делегации после переговоров с США
РИА Новости: настрой российской делегации после переговоров с США хороший
ЭР-РИЯД, 24 мар - ПРАЙМ. Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
"Хорошее", - ответил источник, комментируя настроение делегации РФ.
Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов.
Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
СМИ: переговоры России и США, длившиеся более 12 часов, завершились
Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.