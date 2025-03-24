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Россия нарастила поставки пива за рубеж

Россия нарастила поставки пива за рубеж - 24.03.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки пива за рубеж

Россия в январе-феврале 2025 года увеличила поставки пива за рубеж на 39% в годовом выражении, до более 15,7 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T10:32+0300

2025-03-24T10:32+0300

2025-03-24T10:32+0300

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агроэкспорт

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2025 года увеличила поставки пива за рубеж на 39% в годовом выражении, до более 15,7 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2 месяца 2025 года Россия экспортировала более 15,7 тысяч тонн солодового пива. В сравнении с таким же периодом 2024 года поставки выросли на 39%", - говорится в сообщении. Там отметили, что больше всего российского пива импортировала Белоруссия - 24% от общего объема поставок. Следом идет Китай, куда было поставлено 22% от всех отгрузок пива за рубеж. Замыкает тройку лидеров Казахстан - 20% поставок пришлось на эту страну. По данным Росалкогольтабакконтроля, общее производство в РФ пива и пивных напитков, а также напитков брожения в январе-феврале увеличилось на 6,1% - до 128,765 миллиона декалитров.

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россия, бизнес, агроэкспорт