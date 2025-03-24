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Россия нарастила поставки пива за рубеж - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки пива за рубеж
Россия нарастила поставки пива за рубеж - 24.03.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки пива за рубеж
Россия в январе-феврале 2025 года увеличила поставки пива за рубеж на 39% в годовом выражении, до более 15,7 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:32+0300
2025-03-24T10:32+0300
экономика
россия
бизнес
агроэкспорт
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2025 года увеличила поставки пива за рубеж на 39% в годовом выражении, до более 15,7 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2 месяца 2025 года Россия экспортировала более 15,7 тысяч тонн солодового пива. В сравнении с таким же периодом 2024 года поставки выросли на 39%", - говорится в сообщении. Там отметили, что больше всего российского пива импортировала Белоруссия - 24% от общего объема поставок. Следом идет Китай, куда было поставлено 22% от всех отгрузок пива за рубеж. Замыкает тройку лидеров Казахстан - 20% поставок пришлось на эту страну. По данным Росалкогольтабакконтроля, общее производство в РФ пива и пивных напитков, а также напитков брожения в январе-феврале увеличилось на 6,1% - до 128,765 миллиона декалитров.
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россия, бизнес, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Агроэкспорт
10:32 24.03.2025
 
Россия нарастила поставки пива за рубеж

"Агроэкспорт": Россия в январе-феврале нарастила экспорт пива до 15,7 тысяч тонн

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЦех розлива пивоваренном заводе
Цех розлива пивоваренном заводе - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2025 года увеличила поставки пива за рубеж на 39% в годовом выражении, до более 15,7 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2 месяца 2025 года Россия экспортировала более 15,7 тысяч тонн солодового пива. В сравнении с таким же периодом 2024 года поставки выросли на 39%", - говорится в сообщении.
Там отметили, что больше всего российского пива импортировала Белоруссия - 24% от общего объема поставок. Следом идет Китай, куда было поставлено 22% от всех отгрузок пива за рубеж. Замыкает тройку лидеров Казахстан - 20% поставок пришлось на эту страну.
По данным Росалкогольтабакконтроля, общее производство в РФ пива и пивных напитков, а также напитков брожения в январе-феврале увеличилось на 6,1% - до 128,765 миллиона декалитров.
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