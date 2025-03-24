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"Хоть чучелом". Депутат ГД высказался о плане Стармера по ﻿сдерживанию РФ

"Хоть чучелом". Депутат ГД высказался о плане Стармера по ﻿сдерживанию РФ - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Хоть чучелом". Депутат ГД высказался о плане Стармера по ﻿сдерживанию РФ

Призыв премьера Великобритании Кира Стармера готовить план сдерживания России является проявлением "агрессивной британской сущности". Об этом заявил РИА Новости | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:31+0300

2025-03-24T09:31+0300

2025-03-24T09:31+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Призыв премьера Великобритании Кира Стармера готовить план сдерживания России является проявлением "агрессивной британской сущности". Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.23 марта Стармер в интервью New York Times отметил, что Европейский Союз должен разработать стратегию сдерживания России. Он подчеркнул, что без "надежных гарантий безопасности" Украина останется уязвимой, и Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении этих гарантий."Хоть тушкой, хоть чучелом Стармер пытается влезть в мировую политику, боясь остаться у разбитого корыта, однако агрессивная британская сущность вместо мирных инициатив постоянно приводит его к синтезу аналога новой Антанты и нового Тройственного союза в Европе", - сообщил агентству Ивлев. Депутат также отметил, что новые "миротворцы" на Украине, по его мнению, не будут отличаться от действующих инструкторов и наемников из стран НАТО, воюющих на стороне ВСУ.2 марта в Лондоне состоялся неформальный европейский саммит, посвященный ситуации на Украине. После саммита Стармер заявил о намерении создать коалицию для защиты соглашения по Украине и обеспечения мира. Bloomberg сообщало, что Стармер и Макрон стремятся привлечь 37 стран к созданию "коалиции желающих", готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

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украина, кир стармер, госдума, ес, великобритания, россия, эммануэль макрон