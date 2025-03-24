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Молдавия устроила банковскую блокаду для предприятий ПМР, заявил Игнатьев
Молдавия устроила банковскую блокаду для предприятий ПМР, заявил Игнатьев - 24.03.2025, ПРАЙМ
Молдавия устроила банковскую блокаду для предприятий ПМР, заявил Игнатьев
Молдавия устроила банковскую блокаду для приднестровских предприятий, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T23:02+0300
2025-03-24T23:02+0300
2025-03-24T23:02+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Молдавия устроила банковскую блокаду для приднестровских предприятий, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Банковская проблема. Вот концептуально нужно понять, и я уверен, что мы все-таки сможем объяснить и Брюсселю в том числе, что то, что происходит в банковской сфере, это абсолютный нонсенс, это неприемлемый механизм. Кишинев создал абсолютно серую зону банковско-финансового взаимодействия с Приднестровьем. То есть счета запрещают нашим предприятиям открывать, а те счета, которые были когда-то исторически открыты, по ним работы нет никакой", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ". Глава МИД ПМР отметил, что молдавская страна навязывает Приднестровью каких-то своих посредников для того, чтобы экономические агенты имели возможность хоть как-то осуществлять корреспондентские отношения с банками Молдавии. По его словам, это необходимо делать, потому что Приднестровье торгует со всем миром и с ЕС, в частности. "То есть на самом деле концептуально есть политическая готовность Евросоюза создать условия для свободной торговли с Приднестровьем. А в то же время молдавская сторона грубейшим образом это нарушает. И это та проблема, которую нам придется решать, потому что никаких альтернатив транспарентным, прозрачным, межбанковским отношениям не существует. Но сегодня, к сожалению, руками Молдовы создана искусственная вот эта вот серая зона, которая очень сильно нам мешает", - добавил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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молдавия, банки, предприятия
Политика, МОЛДАВИЯ, Банки, предприятия
Молдавия устроила банковскую блокаду для предприятий ПМР, заявил Игнатьев
МИД ПМР: Молдавия устроила банковскую блокаду для приднестровских предприятий
ТИРАСПОЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Молдавия устроила банковскую блокаду для приднестровских предприятий, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Банковская проблема. Вот концептуально нужно понять, и я уверен, что мы все-таки сможем объяснить и Брюсселю в том числе, что то, что происходит в банковской сфере, это абсолютный нонсенс, это неприемлемый механизм. Кишинев создал абсолютно серую зону банковско-финансового взаимодействия с Приднестровьем. То есть счета запрещают нашим предприятиям открывать, а те счета, которые были когда-то исторически открыты, по ним работы нет никакой", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".
Глава МИД ПМР отметил, что молдавская страна навязывает Приднестровью каких-то своих посредников для того, чтобы экономические агенты имели возможность хоть как-то осуществлять корреспондентские отношения с банками Молдавии. По его словам, это необходимо делать, потому что Приднестровье торгует со всем миром и с ЕС, в частности.
"То есть на самом деле концептуально есть политическая готовность Евросоюза создать условия для свободной торговли с Приднестровьем. А в то же время молдавская сторона грубейшим образом это нарушает. И это та проблема, которую нам придется решать, потому что никаких альтернатив транспарентным, прозрачным, межбанковским отношениям не существует. Но сегодня, к сожалению, руками Молдовы создана искусственная вот эта вот серая зона, которая очень сильно нам мешает", - добавил Игнатьев.
Оппозиция предупредила о превращении Молдавии в полицейское государство
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.