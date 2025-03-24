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"Ренессанс жизнь" продала первый в России полис долевого страхования жизни
"Ренессанс жизнь" продала первый в России полис долевого страхования жизни - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Ренессанс жизнь" продала первый в России полис долевого страхования жизни
Компания "Ренессанс жизнь", входящая в группу "Ренессанс страхование", продала первый полис долевого страхования жизни (ДСЖ) в России, говорится в сообщении... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:25+0300
2025-03-24T14:25+0300
2025-03-24T14:25+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Компания "Ренессанс жизнь", входящая в группу "Ренессанс страхование", продала первый полис долевого страхования жизни (ДСЖ) в России, говорится в сообщении страховщика. "Компания "Ренессанс жизнь", входящая в группу "Ренессанс страхование"... продала первый полис долевого страхования жизни (ДСЖ) в России", — отмечается в сообщении. "Был приобретен полис сроком на три года с размещением части страховой премии в открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций", - добавляется там. "В ближайшее время возможность приобретения указанных полисов долевого страхования жизни будет предоставлена в онлайн режиме", - также отмечает страховщик. "Мы стали первой компанией в России, которая реализовала такой сложный, но одновременно инвестиционно привлекательный продукт для наших клиентов. Уверен, что мы увидим значительный рост интереса к ДСЖ, который расширяет возможности клиентов по самостоятельному инвестированию. По оценкам компании Kept, в 2025 году объем рынка долевого страхования жизни может составить 200–250 миллиарда рублей, и мы будем одним из лидеров этого рынка", - прокомментировал генеральный директор компании "Ренессанс жизнь" Олег Киселев. С 1 января в России вступил в силу закон, позволяющий страховым компаниям предлагать клиентам новый вид страхования - долевое страхование жизни (ДСЖ). Это, по сути, гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах.
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россия, финансы, ренессанс страхование
РОССИЯ, Финансы, Ренессанс Страхование
"Ренессанс жизнь" продала первый в России полис долевого страхования жизни
Компания "Ренессанс жизнь" продала первый в РФ полис долевого страхования жизни
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Компания "Ренессанс жизнь", входящая в группу "Ренессанс страхование", продала первый полис долевого страхования жизни (ДСЖ) в России, говорится в сообщении страховщика.
"Компания "Ренессанс жизнь", входящая в группу "Ренессанс страхование"... продала первый полис долевого страхования жизни (ДСЖ) в России", — отмечается в сообщении.
"Был приобретен полис сроком на три года с размещением части страховой премии в открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций", - добавляется там.
"В ближайшее время возможность приобретения указанных полисов долевого страхования жизни будет предоставлена в онлайн режиме", - также отмечает страховщик.
"Мы стали первой компанией в России, которая реализовала такой сложный, но одновременно инвестиционно привлекательный продукт для наших клиентов. Уверен, что мы увидим значительный рост интереса к ДСЖ, который расширяет возможности клиентов по самостоятельному инвестированию. По оценкам компании Kept, в 2025 году объем рынка долевого страхования жизни может составить 200–250 миллиарда рублей, и мы будем одним из лидеров этого рынка", - прокомментировал генеральный директор компании "Ренессанс жизнь" Олег Киселев.
С 1 января в России вступил в силу закон, позволяющий страховым компаниям предлагать клиентам новый вид страхования - долевое страхование жизни (ДСЖ). Это, по сути, гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах.
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