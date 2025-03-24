https://1prime.ru/20250324/politsija-856031885.html

Полиция в Стамбуле разогнала участников акции в поддержку мэра

Полиция в Стамбуле разогнала участников акции в поддержку мэра - 24.03.2025, ПРАЙМ

Полиция в Стамбуле разогнала участников акции в поддержку мэра

Полиция жестко разогнала участников акции в Стамбуле в поддержку задержанного мэра, прогнав их до метро Везнеджилер, передает корреспондент РИА Новости. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T00:02+0300

2025-03-24T00:02+0300

2025-03-24T00:02+0300

мировая экономика

общество

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

конституционный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856031885.jpg?1742763758

СТАМБУЛ, 23 мар - ПРАЙМ. Полиция жестко разогнала участников акции в Стамбуле в поддержку задержанного мэра, прогнав их до метро Везнеджилер, передает корреспондент РИА Новости. После окончания митинга перед зданием мэрии некоторые участники акции остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в полицейских, а также кричать им кричалки. Через несколько минут полиция, вновь за воскресенье, применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка. После этого правоохранители продолжили преследовать их до ближайшей станции метро Везнеджилер, расположенной в нескольких сотнях метров от парка. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Тунч, в свою очередь, призывал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, конституционный суд