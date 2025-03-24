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Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии
Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии - 24.03.2025, ПРАЙМ
Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии
Польша начала строительство крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии, сообщил журналистам глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:23+0300
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ВАРШАВА, 24 мар - ПРАЙМ. Польша начала строительство крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии, сообщил журналистам глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец. "Сегодня мы начинаем строительство самого большого в Польше и в Европе многоуровневого батарейного хранилища электроэнергии. Это строительство начинается в Жарновце", - сказал Мажец. Он пояснил, что такое хранилище необходимо в связи с периодически возникающим перепроизводством электроэнергии на возобновляемых источниках. "Лучшим примером являются последние дни, когда 19-23 марта цены энергии на рынке достигли отрицательных значений. Почему? Потому что есть перепроизводство на возобновляемых источниках в солнечные и ветреные дни. Эту энергию нужно поймать в хранилища энергии и отдать ее после полудня, вечером, ночью, когда солнце уже не светит и производство намного меньше", - сказал глава PGE. Он не назвал мощности строящегося хранилища, однако сообщил, что план развития польских хранилищ электроэнергии предусматривает достижение мощности, достаточной для обеспечения электричеством 2,5 миллиона домохозяйств в течение суток. Населенный пункт Жарновец находится на севере Польши недалеко от Гданьска. В 1983 году здесь было начато строительство первой польской атомной электростанции. Строительство было остановлено в 1990 году.
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польша, европа
Энергетика, ПОЛЬША, ЕВРОПА
Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии
PGE: Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии
ВАРШАВА, 24 мар - ПРАЙМ. Польша начала строительство крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии, сообщил журналистам глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец.
"Сегодня мы начинаем строительство самого большого в Польше и в Европе многоуровневого батарейного хранилища электроэнергии. Это строительство начинается в Жарновце", - сказал Мажец.
Он пояснил, что такое хранилище необходимо в связи с периодически возникающим перепроизводством электроэнергии на возобновляемых источниках.
"Лучшим примером являются последние дни, когда 19-23 марта цены энергии на рынке достигли отрицательных значений. Почему? Потому что есть перепроизводство на возобновляемых источниках в солнечные и ветреные дни. Эту энергию нужно поймать в хранилища энергии и отдать ее после полудня, вечером, ночью, когда солнце уже не светит и производство намного меньше", - сказал глава PGE.
Он не назвал мощности строящегося хранилища, однако сообщил, что план развития польских хранилищ электроэнергии предусматривает достижение мощности, достаточной для обеспечения электричеством 2,5 миллиона домохозяйств в течение суток.
Населенный пункт Жарновец находится на севере Польши недалеко от Гданьска. В 1983 году здесь было начато строительство первой польской атомной электростанции. Строительство было остановлено в 1990 году.
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