Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250324/polsha-856050476.html
Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии
Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии - 24.03.2025, ПРАЙМ
Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии
Польша начала строительство крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии, сообщил журналистам глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:23+0300
2025-03-24T13:23+0300
энергетика
польша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 24 мар - ПРАЙМ. Польша начала строительство крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии, сообщил журналистам глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец. "Сегодня мы начинаем строительство самого большого в Польше и в Европе многоуровневого батарейного хранилища электроэнергии. Это строительство начинается в Жарновце", - сказал Мажец. Он пояснил, что такое хранилище необходимо в связи с периодически возникающим перепроизводством электроэнергии на возобновляемых источниках. "Лучшим примером являются последние дни, когда 19-23 марта цены энергии на рынке достигли отрицательных значений. Почему? Потому что есть перепроизводство на возобновляемых источниках в солнечные и ветреные дни. Эту энергию нужно поймать в хранилища энергии и отдать ее после полудня, вечером, ночью, когда солнце уже не светит и производство намного меньше", - сказал глава PGE. Он не назвал мощности строящегося хранилища, однако сообщил, что план развития польских хранилищ электроэнергии предусматривает достижение мощности, достаточной для обеспечения электричеством 2,5 миллиона домохозяйств в течение суток. Населенный пункт Жарновец находится на севере Польши недалеко от Гданьска. В 1983 году здесь было начато строительство первой польской атомной электростанции. Строительство было остановлено в 1990 году.
https://1prime.ru/20250317/polsha-855852389.html
польша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, европа
Энергетика, ПОЛЬША, ЕВРОПА
13:23 24.03.2025
 
Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии

PGE: Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 24 мар - ПРАЙМ. Польша начала строительство крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии, сообщил журналистам глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец.
"Сегодня мы начинаем строительство самого большого в Польше и в Европе многоуровневого батарейного хранилища электроэнергии. Это строительство начинается в Жарновце", - сказал Мажец.
Он пояснил, что такое хранилище необходимо в связи с периодически возникающим перепроизводством электроэнергии на возобновляемых источниках.
"Лучшим примером являются последние дни, когда 19-23 марта цены энергии на рынке достигли отрицательных значений. Почему? Потому что есть перепроизводство на возобновляемых источниках в солнечные и ветреные дни. Эту энергию нужно поймать в хранилища энергии и отдать ее после полудня, вечером, ночью, когда солнце уже не светит и производство намного меньше", - сказал глава PGE.
Он не назвал мощности строящегося хранилища, однако сообщил, что план развития польских хранилищ электроэнергии предусматривает достижение мощности, достаточной для обеспечения электричеством 2,5 миллиона домохозяйств в течение суток.
Населенный пункт Жарновец находится на севере Польши недалеко от Гданьска. В 1983 году здесь было начато строительство первой польской атомной электростанции. Строительство было остановлено в 1990 году.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
В Польше заявили о неготовности армии вести даже оборонительную войну
17 марта, 14:31
 
ЭнергетикаПОЛЬШАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала