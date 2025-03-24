https://1prime.ru/20250324/poshliny-856050992.html
Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ
Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ - 24.03.2025, ПРАЙМ
Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ
Соединенные Штаты намерены ввести новые пошлины на импорт с 2 апреля, и Россия может попасть в число стран, на которые будут распространены эти меры. Об этом... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:27+0300
2025-03-24T13:27+0300
2025-03-24T13:30+0300
экономика
сша
россия
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены ввести новые пошлины на импорт с 2 апреля, и Россия может попасть в число стран, на которые будут распространены эти меры. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Согласно данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивыми торговыми дисбалансами с США. В их число входят, среди прочих, "страны G20, а также Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие страны", сообщил источник, знакомый с планами. "Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам", — отметил один из собеседников издания.Также отмечается, что пошлины будут вводиться не сразу на все страны и сектора, а точечно — так называемый список "грязной пятнадцатки" (dirty 15), сформированный Минфином США, станет основным ориентиром. В то же время окончательные решения остаются гибкими. Пошлины на конкретные сектора, такие как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента применить их с 2 апреля. Судьба пошлин против Канады и Мексики также остается неопределенной. По информации источников, команды Белого дома рассматривают возможность немедленного вступления новых мер в силу, используя экстренные полномочия президента в сфере экономики.
https://1prime.ru/20250322/med-856010136.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, пошлины
Экономика, США, РОССИЯ, пошлины
Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ
WSJ: новые пошлины США на импорт могут затронуть Россию
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ.
Соединенные Штаты намерены ввести новые пошлины на импорт с 2 апреля, и Россия может попасть в число стран, на которые будут распространены эти меры. Об этом сообщает
газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Согласно данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивыми торговыми дисбалансами с США. В их число входят, среди прочих, "страны G20, а также Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие страны", сообщил источник, знакомый с планами.
"Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам", — отметил один из собеседников издания.
Также отмечается, что пошлины будут вводиться не сразу на все страны и сектора, а точечно — так называемый список "грязной пятнадцатки" (dirty 15), сформированный Минфином США, станет основным ориентиром. В то же время окончательные решения остаются гибкими.
Пошлины на конкретные сектора, такие как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента применить их с 2 апреля. Судьба пошлин против Канады и Мексики также остается неопределенной.
По информации источников, команды Белого дома рассматривают возможность немедленного вступления новых мер в силу, используя экстренные полномочия президента в сфере экономики.
Экономист оценил последствия возможных пошлин США на медь для России