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Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ
Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ - 24.03.2025, ПРАЙМ
Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ
Соединенные Штаты намерены ввести новые пошлины на импорт с 2 апреля, и Россия может попасть в число стран, на которые будут распространены эти меры. Об этом... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:27+0300
2025-03-24T13:30+0300
экономика
сша
россия
пошлины
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены ввести новые пошлины на импорт с 2 апреля, и Россия может попасть в число стран, на которые будут распространены эти меры. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Согласно данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивыми торговыми дисбалансами с США. В их число входят, среди прочих, "страны G20, а также Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие страны", сообщил источник, знакомый с планами. "Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам", — отметил один из собеседников издания.Также отмечается, что пошлины будут вводиться не сразу на все страны и сектора, а точечно — так называемый список "грязной пятнадцатки" (dirty 15), сформированный Минфином США, станет основным ориентиром. В то же время окончательные решения остаются гибкими. Пошлины на конкретные сектора, такие как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента применить их с 2 апреля. Судьба пошлин против Канады и Мексики также остается неопределенной. По информации источников, команды Белого дома рассматривают возможность немедленного вступления новых мер в силу, используя экстренные полномочия президента в сфере экономики.
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сша, россия, пошлины
Экономика, США, РОССИЯ, пошлины
13:27 24.03.2025 (обновлено: 13:30 24.03.2025)
 
Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ

WSJ: новые пошлины США на импорт могут затронуть Россию

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены ввести новые пошлины на импорт с 2 апреля, и Россия может попасть в число стран, на которые будут распространены эти меры. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Согласно данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивыми торговыми дисбалансами с США. В их число входят, среди прочих, "страны G20, а также Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие страны", сообщил источник, знакомый с планами.
"Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам", — отметил один из собеседников издания.
Также отмечается, что пошлины будут вводиться не сразу на все страны и сектора, а точечно — так называемый список "грязной пятнадцатки" (dirty 15), сформированный Минфином США, станет основным ориентиром. В то же время окончательные решения остаются гибкими.
Пошлины на конкретные сектора, такие как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента применить их с 2 апреля. Судьба пошлин против Канады и Мексики также остается неопределенной.
По информации источников, команды Белого дома рассматривают возможность немедленного вступления новых мер в силу, используя экстренные полномочия президента в сфере экономики.
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