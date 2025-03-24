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Еврокомиссар по торговле направился в США обсуждать "неоправданные пошлины" - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Еврокомиссар по торговле направился в США обсуждать "неоправданные пошлины"
Еврокомиссар по торговле направился в США обсуждать "неоправданные пошлины" - 24.03.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссар по торговле направился в США обсуждать "неоправданные пошлины"
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович направился в США, где он намерен в очередной раз обсудить торговое сотрудничество и избежание "неоправданных" пошлин на... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:17+0300
2025-03-24T15:17+0300
экономика
ес
сша
марош шефчович
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович направился в США, где он намерен в очередной раз обсудить торговое сотрудничество и избежание "неоправданных" пошлин на европейские товары, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Да, я могу подтвердить, что еврокомиссар Шефчович поехал в США, где встретится с министром торговли (Говардом - ред.) Лютником", - сообщил он. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле, включая пошлины на виски. Дональд Трамп в ответ заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
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ес, сша, марош шефчович
Экономика, ЕС, США, Марош Шефчович
15:17 24.03.2025
 
Еврокомиссар по торговле направился в США обсуждать "неоправданные пошлины"

Еврокомиссар Шефчович направился в США обсуждать "неоправданные пошлины"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович направился в США, где он намерен в очередной раз обсудить торговое сотрудничество и избежание "неоправданных" пошлин на европейские товары, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Да, я могу подтвердить, что еврокомиссар Шефчович поехал в США, где встретится с министром торговли (Говардом - ред.) Лютником", - сообщил он.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле, включая пошлины на виски.
Дональд Трамп в ответ заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
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Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ
13:27
 
ЭкономикаЕССШАМарош Шефчович
 
 
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