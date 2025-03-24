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СМИ: Rolls-Royce может перенести производство в США из-за политики Трампа

СМИ: Rolls-Royce может перенести производство в США из-за политики Трампа - 24.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Rolls-Royce может перенести производство в США из-за политики Трампа

Компания Rolls-Royce изучает возможность переноса части производства в США из стран, попавших под действие таможенных пошлин, введенных администрацией Дональда... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T17:00+0300

2025-03-24T17:00+0300

2025-03-24T17:00+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Компания Rolls-Royce изучает возможность переноса части производства в США из стран, попавших под действие таможенных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, сообщает Telegraph со ссылкой на источник в компании."Чтобы избежать наиболее пагубных последствий торговой войны, Rolls изучает, какая доля производства может быть перенесена в США из стран, против которых направлены (таможенные пошлины - ред.)", - пишет газета. Как пишет издание, в США Rolls-Royce имеет 6 тысяч сотрудников на 11 объектах. Американский рынок обеспечивает треть оборота компании, среди ключевых клиентов – Минобороны США, Boeing и Lockheed Martin. Выручка Rolls-Royce в Северной Америке в прошлом году составила 5,94 миллиарда фунтов стерлингов, в то время как в Великобритании и Европе – 2,6 миллиарда и 6,5 миллиарда фунтов соответственно.США ранее ввели пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая, а также на товары из Евросоюза. Эти меры объясняются борьбой с нелегальной миграцией, поставками фентанила и другими экономическими соображениями. В ответ Канада, Китай и ЕС объявили о планах ввести ответные меры.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о готовности ввести тарифы в 200% на европейские вина и другие алкогольные напитки, если ЕС не отменит пошлины на американский виски.

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сша, rolls-royce, ес, boeing, дональд трамп, мировая экономика, бизнес