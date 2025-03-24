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Трамп анонсировал введение новых пошлин
Трамп анонсировал введение новых пошлин - 24.03.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал введение новых пошлин
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T21:57+0300
2025-03-24T21:57+0300
2025-03-24T22:03+0300
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины."В течение следующих нескольких дней мы объявим о дополнительных тарифах, касающихся автомобилей и древесины", - заявил Трамп в Белом доме, объявляя о том, что южнокорейская корпорация Hyundai собирается инвестировать более 20 миллиардов долларов США в американское производство, в том числе 6 миллиардов долларов на строительство сталелитейного завода в штате Луизиана.Ранее в понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
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сша, дональд трамп, пошлины, автомобилестроение, древесина
Политика, США, Дональд Трамп, пошлины, автомобилестроение, древесина
Трамп анонсировал введение новых пошлин
Трамп анонсировал введение новых пошлин в сферах автомобилестроения и древесины
ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины.
"В течение следующих нескольких дней мы объявим о дополнительных тарифах, касающихся автомобилей и древесины", - заявил Трамп в Белом доме, объявляя о том, что южнокорейская корпорация Hyundai собирается инвестировать более 20 миллиардов долларов США в американское производство, в том числе 6 миллиардов долларов на строительство сталелитейного завода в штате Луизиана.
США введут 25% пошлины против стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы
Ранее в понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.