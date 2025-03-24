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Трамп анонсировал введение новых пошлин - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп анонсировал введение новых пошлин
Трамп анонсировал введение новых пошлин - 24.03.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал введение новых пошлин
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T21:57+0300
2025-03-24T22:03+0300
политика
сша
дональд трамп
пошлины
автомобилестроение
древесина
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины."В течение следующих нескольких дней мы объявим о дополнительных тарифах, касающихся автомобилей и древесины", - заявил Трамп в Белом доме, объявляя о том, что южнокорейская корпорация Hyundai собирается инвестировать более 20 миллиардов долларов США в американское производство, в том числе 6 миллиардов долларов на строительство сталелитейного завода в штате Луизиана.Ранее в понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
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сша, дональд трамп, пошлины, автомобилестроение, древесина
Политика, США, Дональд Трамп, пошлины, автомобилестроение, древесина
21:57 24.03.2025 (обновлено: 22:03 24.03.2025)
 
Трамп анонсировал введение новых пошлин

Трамп анонсировал введение новых пошлин в сферах автомобилестроения и древесины

© AFP / Paul J. RichardsФлаг США над военной базой в Гуантанамо
Флаг США над военной базой в Гуантанамо - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© AFP / Paul J. Richards
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины.
"В течение следующих нескольких дней мы объявим о дополнительных тарифах, касающихся автомобилей и древесины", - заявил Трамп в Белом доме, объявляя о том, что южнокорейская корпорация Hyundai собирается инвестировать более 20 миллиардов долларов США в американское производство, в том числе 6 миллиардов долларов на строительство сталелитейного завода в штате Луизиана.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
США введут 25% пошлины против стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы
17:57
Ранее в понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
 
ПолитикаСШАДональд Трамппошлиныавтомобилестроениедревесина
 
 
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