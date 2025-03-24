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В элитном ЖК в центре Москвы произошел сильный пожар
В элитном ЖК в центре Москвы произошел сильный пожар - 24.03.2025, ПРАЙМ
В элитном ЖК в центре Москвы произошел сильный пожар
Пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте слышны звуки хлопков, передает корреспондент РИА Новости. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:26+0300
2025-03-24T13:26+0300
2025-03-24T13:27+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте слышны звуки хлопков, передает корреспондент РИА Новости. Открытое горение наблюдается на крыше одного из корпусов жилого комплекса. С места горения поднимаются клубы черного дыма. На месте дежурят сотрудники медицинских служб, несколько машин скорой помощи. Также на место прибыли как минимум пять пожарных машин, территория оцеплена.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, предварительная площадь пожара — 100 квадратных метров.Информации о пострадавших при пожаре в центре Москвы не поступало, сообщили в МЧС. Там подчеркнули, что горит кровля шестиэтажного строящегося здания.
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В элитном ЖК в центре Москвы произошел сильный пожар
Пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте слышны звуки хлопков, передает корреспондент РИА Новости.
Открытое горение наблюдается на крыше одного из корпусов жилого комплекса. С места горения поднимаются клубы черного дыма.
На месте дежурят сотрудники медицинских служб, несколько машин скорой помощи. Также на место прибыли как минимум пять пожарных машин, территория оцеплена.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, предварительная площадь пожара — 100 квадратных метров.
Информации о пострадавших при пожаре в центре Москвы не поступало, сообщили в МЧС. Там подчеркнули, что горит кровля шестиэтажного строящегося здания.
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