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Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в Москве локализовали
Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в Москве локализовали - 24.03.2025, ПРАЙМ
Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в Москве локализовали
Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:54+0300
2025-03-24T13:54+0300
2025-03-24T13:54+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации, горит здание гостиничного комплекса с апартаментами", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар удалось локализовать, площадь возгорания уточняется. К тушению привлечены более 70 человек личного состава и 21 единица техники. Как передавал корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса", на месте слышны звуки хлопков. По данным МЧС, информация о пострадавших при возгорании не поступала.
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недвижимость, россия, мчс, бизнес
Недвижимость, РОССИЯ, МЧС, Бизнес
Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в Москве локализовали
Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы локализовали
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, горит здание гостиничного комплекса с апартаментами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось локализовать, площадь возгорания уточняется. К тушению привлечены более 70 человек личного состава и 21 единица техники.
Как передавал корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса", на месте слышны звуки хлопков. По данным МЧС, информация о пострадавших при возгорании не поступала.
В элитном ЖК в центре Москвы произошел сильный пожар