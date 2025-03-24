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Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в Москве локализовали

Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в Москве локализовали - 24.03.2025, ПРАЙМ

Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в Москве локализовали

Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T13:54+0300

2025-03-24T13:54+0300

2025-03-24T13:54+0300

недвижимость

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации, горит здание гостиничного комплекса с апартаментами", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар удалось локализовать, площадь возгорания уточняется. К тушению привлечены более 70 человек личного состава и 21 единица техники. Как передавал корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса", на месте слышны звуки хлопков. По данным МЧС, информация о пострадавших при возгорании не поступала.

https://1prime.ru/20250324/pozhar-856050864.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, мчс, бизнес