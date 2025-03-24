https://1prime.ru/20250324/proekt-856056902.html
В ГД внесут проект об оформлении перепланировки квартир через "Госуслуги"
В ГД внесут проект об оформлении перепланировки квартир через "Госуслуги" - 24.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект об оформлении перепланировки квартир через "Госуслуги"
В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается предоставить возможность собственникам помещений оформлять перепланировку квартир через портал "Госуслуги",... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:29+0300
2025-03-24T15:29+0300
2025-03-24T15:30+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается предоставить возможность собственникам помещений оформлять перепланировку квартир через портал "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым. "Законопроект предусматривает использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Госуслуги) при направлении собственником помещения заявлений о переводе помещения и о переустройстве и (или) перепланировке, что позволит не только идентифицировать лиц, подающих такие заявления, но и упростить процедуру направления таких заявлений", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, в документе отмечается, что в случае получения отказа в перепланировке заявителю должен быть дан ответ, в котором будут прописаны причины отказа с обязательными ссылками на нарушения. Авторы законопроекта подчеркивают, что на сегодняшний день такая обязанность у органа согласования отсутствует, что приводит к затягиванию сроков принятия решения о согласовании переводе помещения и о переустройстве и перепланировке, а также к дополнительным расходам собственников помещений в многоквартирном доме. Также законопроектом предлагается аккумулировать все сведения о принятых решениях органом согласования в реестре решений о переустройстве и перепланировке помещения в многоквартирном доме, порядок ведения которого устанавливается правительством РФ. По мнению авторов инициативы, единая база решений органов согласования позволит оперативно получать информацию о принятых решениях. "Сегодня процедуры, а именно согласование перепланировки квартиры, перевод из жилого помещения в нежилое и обратно, можно осуществить двумя способами – обратившись непосредственно в уполномоченный орган или через МФЦ. Мы же нашим законопроектом предлагаем добавить третий способ – обращение через "Госуслуги". Идем по пути дальнейшей цифровизации отрасли, сокращения согласительных процедур и повышения удобства для граждан. Планируем внеси законопроект в ближайшие сутки", - рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и соавтор инициативы Сергей Колунов.
https://1prime.ru/20250324/gosduma-856054125.html
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бизнес, общество , недвижимость, госдума
Бизнес, Общество , Недвижимость, Госдума
В ГД внесут проект об оформлении перепланировки квартир через "Госуслуги"
В Госдуму внесут проект об оформлении перепланировки квартир через "Госуслуги"
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается предоставить возможность собственникам помещений оформлять перепланировку квартир через портал "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым.
"Законопроект предусматривает использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Госуслуги) при направлении собственником помещения заявлений о переводе помещения и о переустройстве и (или) перепланировке, что позволит не только идентифицировать лиц, подающих такие заявления, но и упростить процедуру направления таких заявлений", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, в документе отмечается, что в случае получения отказа в перепланировке заявителю должен быть дан ответ, в котором будут прописаны причины отказа с обязательными ссылками на нарушения. Авторы законопроекта подчеркивают, что на сегодняшний день такая обязанность у органа согласования отсутствует, что приводит к затягиванию сроков принятия решения о согласовании переводе помещения и о переустройстве и перепланировке, а также к дополнительным расходам собственников помещений в многоквартирном доме.
Также законопроектом предлагается аккумулировать все сведения о принятых решениях органом согласования в реестре решений о переустройстве и перепланировке помещения в многоквартирном доме, порядок ведения которого устанавливается правительством РФ.
По мнению авторов инициативы, единая база решений органов согласования позволит оперативно получать информацию о принятых решениях.
"Сегодня процедуры, а именно согласование перепланировки квартиры, перевод из жилого помещения в нежилое и обратно, можно осуществить двумя способами – обратившись непосредственно в уполномоченный орган или через МФЦ. Мы же нашим законопроектом предлагаем добавить третий способ – обращение через "Госуслуги". Идем по пути дальнейшей цифровизации отрасли, сокращения согласительных процедур и повышения удобства для граждан. Планируем внеси законопроект в ближайшие сутки", - рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и соавтор инициативы Сергей Колунов.
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