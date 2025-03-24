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Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до максимума - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до максимума
Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до максимума - 24.03.2025, ПРАЙМ
Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до максимума
Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% выросли до максимального значения за последние 10 месяцев, до 255 долларов за тонну, сообщает... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:56+0300
2025-03-24T15:57+0300
бизнес
россия
русагротранс
пшеница
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% выросли до максимального значения за последние 10 месяцев, до 255 долларов за тонну, сообщает аналитический центр "Русагротранса". "Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле после коррекции вниз на предыдущей неделе выросли до максимального значения за последние 10 месяцев – с конца мая 2024 года, когда урожаю пшеницы был нанесен значительный ущерб возвратными заморозками. Котировки достигли 255 долларов за тонну, что на 7 долларов больше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Там отметили, что цены в странах-конкурентах также укрепились. Так, румынская пшеница подорожала на полдоллара, до 255 долларов за тонну, французская увеличилась в цене на 2 доллара, до 249 долларов за тонну. Кроме того, американская пшеница прибавила в цене доллар, до 243 долларов за тонну, аргентинская – 2 доллара, до 243 долларов, а австралийская – 3 доллара, до 248 долларов. В аналитическом центре уточнили также, что цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились на фоне крепкого рубля и отсутствия доходности у экспортеров до 17,3-17,8 тысячи рублей за тонну без НДС (снижение на 250 рублей к предыдущей неделе). "После длительного перерыва – с октября 2024 года – Иран приобрел до 0,5 миллиона тонн пшеницы, скорее всего, российской", - отметили в "Русагротрансе".
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бизнес, россия, русагротранс, пшеница
Бизнес, РОССИЯ, Русагротранс, Пшеница
15:56 24.03.2025 (обновлено: 15:57 24.03.2025)
 
Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до максимума

"Русагротранс": экспортные цены на российскую пшеницу максимально выросли с мая

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% выросли до максимального значения за последние 10 месяцев, до 255 долларов за тонну, сообщает аналитический центр "Русагротранса".
"Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле после коррекции вниз на предыдущей неделе выросли до максимального значения за последние 10 месяцев – с конца мая 2024 года, когда урожаю пшеницы был нанесен значительный ущерб возвратными заморозками. Котировки достигли 255 долларов за тонну, что на 7 долларов больше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Там отметили, что цены в странах-конкурентах также укрепились. Так, румынская пшеница подорожала на полдоллара, до 255 долларов за тонну, французская увеличилась в цене на 2 доллара, до 249 долларов за тонну. Кроме того, американская пшеница прибавила в цене доллар, до 243 долларов за тонну, аргентинская – 2 доллара, до 243 долларов, а австралийская – 3 доллара, до 248 долларов.
В аналитическом центре уточнили также, что цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились на фоне крепкого рубля и отсутствия доходности у экспортеров до 17,3-17,8 тысячи рублей за тонну без НДС (снижение на 250 рублей к предыдущей неделе).
"После длительного перерыва – с октября 2024 года – Иран приобрел до 0,5 миллиона тонн пшеницы, скорее всего, российской", - отметили в "Русагротрансе".
Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
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БизнесРОССИЯРусагротрансПшеница
 
 
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