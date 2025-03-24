https://1prime.ru/20250324/pushilin-856031684.html

Пушилин заявил о продвижении на фронте

Пушилин заявил о продвижении на фронте - 24.03.2025, ПРАЙМ

Пушилин заявил о продвижении на фронте

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на фронте идет продвижение, метр за метром продолжается освобождение Донбасса. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T00:02+0300

2025-03-24T00:02+0300

2025-03-24T00:02+0300

экономика

россия

общество

донбасс

москва

денис пушилин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856031684.jpg?1742763752

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на фронте идет продвижение, метр за метром продолжается освобождение Донбасса. "По фронту мы видим, что все продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса. Для нас это важно, держим все в поле зрения. Конечно же, включаемся во все процессы, где это необходимо", - сообщил Пушилин на видео в своем Telegram-канале. Ранее Пушилин отмечал, что украинские войска "вцепились" в город Часов Яр в ДНР, после взятия которого для российских военных открывается оперативный простор на Краматорск, Славянск и Константиновку. Он также добавлял, что практически везде в республике идет продвижение российских войск вперед.

донбасс

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , донбасс, москва, денис пушилин