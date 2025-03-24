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Пушилин заявил о продвижении на фронте - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пушилин заявил о продвижении на фронте
Пушилин заявил о продвижении на фронте - 24.03.2025, ПРАЙМ
Пушилин заявил о продвижении на фронте
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на фронте идет продвижение, метр за метром продолжается освобождение Донбасса. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T00:02+0300
2025-03-24T00:02+0300
экономика
россия
общество
донбасс
москва
денис пушилин
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на фронте идет продвижение, метр за метром продолжается освобождение Донбасса. "По фронту мы видим, что все продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса. Для нас это важно, держим все в поле зрения. Конечно же, включаемся во все процессы, где это необходимо", - сообщил Пушилин на видео в своем Telegram-канале. Ранее Пушилин отмечал, что украинские войска "вцепились" в город Часов Яр в ДНР, после взятия которого для российских военных открывается оперативный простор на Краматорск, Славянск и Константиновку. Он также добавлял, что практически везде в республике идет продвижение российских войск вперед.
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россия, общество , донбасс, москва, денис пушилин
Экономика, РОССИЯ, Общество , ДОНБАСС, МОСКВА, Денис Пушилин
00:02 24.03.2025
 
Пушилин заявил о продвижении на фронте

Пушилин: на фронте идет продвижение, метр за метром продолжается освобождение Донбасса

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на фронте идет продвижение, метр за метром продолжается освобождение Донбасса.
"По фронту мы видим, что все продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса. Для нас это важно, держим все в поле зрения. Конечно же, включаемся во все процессы, где это необходимо", - сообщил Пушилин на видео в своем Telegram-канале.
Ранее Пушилин отмечал, что украинские войска "вцепились" в город Часов Яр в ДНР, после взятия которого для российских военных открывается оперативный простор на Краматорск, Славянск и Константиновку. Он также добавлял, что практически везде в республике идет продвижение российских войск вперед.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоДОНБАССМОСКВАДенис Пушилин
 
 
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