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Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом

Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом - 24.03.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом

Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T06:10+0300

2025-03-24T06:10+0300

2025-03-24T06:10+0300

экономика

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центральная азия

владимир путин

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 24 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – говорится в сообщении. Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.

туркмения

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россия, мировая экономика, туркмения, центральная азия, владимир путин, сердар бердымухамедов