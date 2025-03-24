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Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом
Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом - 24.03.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом
Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T06:10+0300
2025-03-24T06:10+0300
2025-03-24T06:10+0300
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АШХАБАД, 24 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – говорится в сообщении.
Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.
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Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом
Путин: Россия и Туркмения будут активно наращивать взаимовыгодные связи
АШХАБАД, 24 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – говорится в сообщении.
Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.