https://1prime.ru/20250324/putin-856057774.html

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ, заявили в Кремле

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ, заявили в Кремле - 24.03.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ, заявили в Кремле

Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом говорится в заявлении пресс-службы... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:46+0300

2025-03-24T15:46+0300

2025-03-24T15:55+0300

политика

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - отмечается в тексте сообщения.Также отмечается, что главы государств положительно оценили уровень отношений между странами, а также поддержали реализацию взаимовыгодных проектов. Кроме того, Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян положительно оценил проходящие в Эр-Рияде консультации делегаций России и США."Лидеры обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном", - отмечается в сообщении.Российский лидер в свою очередь поблагодарил президента ОАЭ за посредничество при обменах между Россией и Украиной.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, российскую сторону на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://1prime.ru/20250324/peregovory-856048563.html

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россия, оаэ, владимир путин