https://1prime.ru/20250324/rada-856038707.html

"Уедет и не вернется". В Раде рассказали, куда собирается сбежать Зеленский

"Уедет и не вернется". В Раде рассказали, куда собирается сбежать Зеленский - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Уедет и не вернется". В Раде рассказали, куда собирается сбежать Зеленский

Владимир Зеленский может не вернуться в Украину после планируемой поездки в ЮАР. Такое мнение выразил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:17+0300

2025-03-24T09:17+0300

2025-03-24T09:17+0300

политика

юар

владимир зеленский

рада

африка

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может не вернуться в Украину после планируемой поездки в ЮАР. Такое мнение выразил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По словам Дубинского, распространяются слухи о возможном "транзите власти" после заключения перемирия. Ранее пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщала о визите Зеленского в страну 10 апреля."Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет - после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)", - написано в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского. Депутат также отметил "сердечные проблемы" председателя Рады Руслана Стефанчука, что, по его мнению, может свидетельствовать о приближающемся "транзите власти" на Украине.

https://1prime.ru/20250324/zelenskiy-856038233.html

юар

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юар, владимир зеленский, рада, африка