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"Уедет и не вернется". В Раде рассказали, куда собирается сбежать Зеленский
"Уедет и не вернется". В Раде рассказали, куда собирается сбежать Зеленский - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Уедет и не вернется". В Раде рассказали, куда собирается сбежать Зеленский
Владимир Зеленский может не вернуться в Украину после планируемой поездки в ЮАР. Такое мнение выразил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:17+0300
2025-03-24T09:17+0300
2025-03-24T09:17+0300
политика
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может не вернуться в Украину после планируемой поездки в ЮАР. Такое мнение выразил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По словам Дубинского, распространяются слухи о возможном "транзите власти" после заключения перемирия. Ранее пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщала о визите Зеленского в страну 10 апреля."Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет - после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)", - написано в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского. Депутат также отметил "сердечные проблемы" председателя Рады Руслана Стефанчука, что, по его мнению, может свидетельствовать о приближающемся "транзите власти" на Украине.
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Политика, ЮАР, Владимир Зеленский, Рада, АФРИКА
"Уедет и не вернется". В Раде рассказали, куда собирается сбежать Зеленский
Дубинский: Зеленский может уехать в Африку и не вернуться
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может не вернуться в Украину после планируемой поездки в ЮАР. Такое мнение выразил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По словам Дубинского, распространяются слухи о возможном "транзите власти" после заключения перемирия. Ранее пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщала о визите Зеленского в страну 10 апреля.
"Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет - после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)", - написано в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского.
Депутат также отметил "сердечные проблемы" председателя Рады Руслана Стефанчука, что, по его мнению, может свидетельствовать о приближающемся "транзите власти" на Украине.
"Время не на его стороне". Зеленского предупредили о неизбежном