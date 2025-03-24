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В Раде призвали уволить Уиткоффа за слова о территориях
В Раде призвали уволить Уиткоффа за слова о территориях - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Раде призвали уволить Уиткоффа за слова о территориях
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что президент США Дональд Трамп | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:38+0300
2025-03-24T17:38+0300
2025-03-24T17:38+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что президент США Дональд Трамп должен отстранить Стивена Уиткоффа от должности спецпосланника после его заявлений о территориальном вопросе в украинском конфликте. Ранее Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в понедельник заступился за Уиткоффа, заявив, что тот выполняет "невероятную работу". Он также упрекнул тех, кто критикуют Уиткоффа, заявив, что они "злятся, так как он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет". "Уиткоффа, по моему мнению,... следует отстранить от роли представителя Трампа, потому что он дискредитирует США и американскую внешнюю политику", - сказал глава Мережко в интервью телеканалу Sky News. Он также задался вопросом, не является ли спецпредставитель президента США "посланником (российского лидера Владимира) Путина". Как считает украинский депутат, Трамп должен, по крайней мере, дезавуировать слова Уиткоффа.
https://1prime.ru/20250323/putin-856030424.html
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Политика, США, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Рада
В Раде призвали уволить Уиткоффа за слова о территориях
Мережко призвал уволить Уиткоффа с должности спецпосланника президента
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что президент США Дональд Трамп должен отстранить Стивена Уиткоффа от должности спецпосланника после его заявлений о территориальном вопросе в украинском конфликте.
Ранее Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в понедельник заступился за Уиткоффа, заявив, что тот выполняет "невероятную работу". Он также упрекнул тех, кто критикуют Уиткоффа, заявив, что они "злятся, так как он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет".
"Уиткоффа, по моему мнению,... следует отстранить от роли представителя Трампа, потому что он дискредитирует США и американскую внешнюю политику", - сказал глава Мережко в интервью телеканалу Sky News.
Он также задался вопросом, не является ли спецпредставитель президента США "посланником (российского лидера Владимира) Путина".
Как считает украинский депутат, Трамп должен, по крайней мере, дезавуировать слова Уиткоффа.
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