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Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters
Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters - 24.03.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, вскоре ожидается подписание. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T20:24+0300
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редкоземельные элементы
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, вскоре ожидается подписание."Мы договорились по редкоземельным металлам... вскоре подпишем", - приводит слова американского президента агентство Рейтер.Подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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Экономика, Дональд Трамп, УКРАИНА, соглашение, редкоземельные элементы
Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters
Reuters: Трамп заявил о достижении договоренности по ресурсам с Украиной
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, вскоре ожидается подписание.
"Мы договорились по редкоземельным металлам... вскоре подпишем", - приводит слова американского президента агентство Рейтер.
Трамп оценил перспективы сделки с Украиной по редкоземельным металлам
Подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.