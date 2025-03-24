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Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters

Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters - 24.03.2025, ПРАЙМ

Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, вскоре ожидается подписание. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T20:24+0300

2025-03-24T20:24+0300

2025-03-24T20:24+0300

экономика

дональд трамп

украина

соглашение

редкоземельные элементы

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, вскоре ожидается подписание."Мы договорились по редкоземельным металлам... вскоре подпишем", - приводит слова американского президента агентство Рейтер.Подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://1prime.ru/20250320/tramp-855976533.html

украина

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дональд трамп, украина, соглашение, редкоземельные элементы