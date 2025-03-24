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Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters
Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters - 24.03.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, вскоре ожидается подписание. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T20:24+0300
2025-03-24T20:24+0300
экономика
дональд трамп
украина
соглашение
редкоземельные элементы
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, вскоре ожидается подписание."Мы договорились по редкоземельным металлам... вскоре подпишем", - приводит слова американского президента агентство Рейтер.Подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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дональд трамп, украина, соглашение, редкоземельные элементы
Экономика, Дональд Трамп, УКРАИНА, соглашение, редкоземельные элементы
20:24 24.03.2025
 
Трамп сделал заявление о соглашении по ресурсам с Украиной, пишет Reuters

Reuters: Трамп заявил о достижении договоренности по ресурсам с Украиной

© Фото : Official White House photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Official White House photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, вскоре ожидается подписание.
"Мы договорились по редкоземельным металлам... вскоре подпишем", - приводит слова американского президента агентство Рейтер.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Трамп оценил перспективы сделки с Украиной по редкоземельным металлам
20 марта, 23:52
Подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
 
ЭкономикаДональд ТрампУКРАИНАсоглашениередкоземельные элементы
 
 
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