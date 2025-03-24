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Правительство выделит субсидии на создание очистных сооружений близ Байкала
Правительство выделит субсидии на создание очистных сооружений близ Байкала - 24.03.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит субсидии на создание очистных сооружений близ Байкала
Регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:49+0300
2025-03-24T10:49+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Подготовлено постановление правительства, на основании которого будем предоставлять и распределять субсидии регионам на модернизацию и строительство очистных сооружений вблизи этого водоема (озера Байкал - ред.)", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Он уточнил, что прежде всего речь идет о двух российских регионах - Бурятии и Иркутской области. Премьер подчеркнул, что требования к качеству очистки должны быть максимально высокими. Важно создавать комфортные условия и для туристов, и для инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие туризма и инфраструктуры в близлежащих регионах, отметил глава кабмина. Мишустин рассказал, что в постановлении правительства уточняется порядок предоставления субсидий регионам, в том числе критерии отбора природоохранных проектов. "Следует обеспечить строгий контроль за ходом работ - они могут фактически повлиять на состояние заповедных территорий, на экологию. Среди прочего в правилах предусмотрено подключение видеонаблюдения, которое на подобных объектах должно осуществляться круглосуточно и транслироваться в интернет. Это будет способствовать усилению эффективности использования предоставляемых субсидий", - заявил премьер. Он напомнил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года были зарезервированы более 9,5 миллиарда рублей, эти средства будут направлены на реконструкцию и строительство очистных сооружений возле озера. "Рассчитываем, что все эти меры позволят улучшить экологическое состояние Байкала, что, конечно, положительно в первую очередь повлияет на окружающую среду, а также качество жизни для местных граждан и для туристов", - добавил Мишустин.
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байкал, россия, михаил мишустин, финансы
Байкал, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Финансы
Правительство выделит субсидии на создание очистных сооружений близ Байкала
Мишустин: регионы РФ получат субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Подготовлено постановление правительства, на основании которого будем предоставлять и распределять субсидии регионам на модернизацию и строительство очистных сооружений вблизи этого водоема (озера Байкал - ред.)", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он уточнил, что прежде всего речь идет о двух российских регионах - Бурятии и Иркутской области. Премьер подчеркнул, что требования к качеству очистки должны быть максимально высокими. Важно создавать комфортные условия и для туристов, и для инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие туризма и инфраструктуры в близлежащих регионах, отметил глава кабмина.
Мишустин рассказал, что в постановлении правительства уточняется порядок предоставления субсидий регионам, в том числе критерии отбора природоохранных проектов.
"Следует обеспечить строгий контроль за ходом работ - они могут фактически повлиять на состояние заповедных территорий, на экологию. Среди прочего в правилах предусмотрено подключение видеонаблюдения, которое на подобных объектах должно осуществляться круглосуточно и транслироваться в интернет. Это будет способствовать усилению эффективности использования предоставляемых субсидий", - заявил премьер.
Он напомнил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года были зарезервированы более 9,5 миллиарда рублей, эти средства будут направлены на реконструкцию и строительство очистных сооружений возле озера.
"Рассчитываем, что все эти меры позволят улучшить экологическое состояние Байкала, что, конечно, положительно в первую очередь повлияет на окружающую среду, а также качество жизни для местных граждан и для туристов", - добавил Мишустин.
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