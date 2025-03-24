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Банк России проведет аукцион репо "тонкой настройки"

Банк России проведет аукцион репо "тонкой настройки" - 24.03.2025, ПРАЙМ

Банк России проведет аукцион репо "тонкой настройки"

Банк России проведет 27 марта аукцион репо "тонкой настройки" с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 31 марта, говорится в | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T18:16+0300

2025-03-24T18:16+0300

2025-03-24T18:17+0300

экономика

банк россии

аукцион

репо

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Банк России проведет 27 марта аукцион репо "тонкой настройки" с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 31 марта, говорится в сообщении регулятора. "Для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 27 марта 2025 года аукцион репо "тонкой настройки" с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 27 марта. "В 2025 году ожидается постепенное сокращение профицита ликвидности и переход к ее устойчивому структурному дефициту ориентировочно в середине года. При этом у отдельных кредитных организаций потребность в привлечении ликвидности формируется раньше, чем в целом по сектору. В связи с этим сезонно высокие годовые налоги, уплачиваемые в бюджет в конце марта, могут вызывать значительные краткосрочные колебания ликвидности банковского сектора и способны оказать более существенное, чем обычно, влияние на потребность отдельных банков в привлечении средств", - отмечают в ЦБ. ЦБ РФ по мере перехода к структурному дефициту приступит к проведению недельных аукционов по предоставлению средств вместо недельных аукционов по абсорбированию ликвидности. Потребность в этом может сложиться раньше перехода к устойчивому структурному дефициту. "Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению или абсорбированию ликвидности. Целью операций Банка России является поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки", - сообщил регулятор.

https://1prime.ru/20250321/aktivnost-855998744.html

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банк россии, аукцион, репо