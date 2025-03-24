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Роскомнадзор зафиксировал проблемы с доступом к интернет-сервисам
Роскомнадзор зафиксировал проблемы с доступом к интернет-сервисам - 24.03.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор зафиксировал проблемы с доступом к интернет-сервисам
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует проблемы с доступностью ряда интернет-сервисов из-за использования ими зарубежных серверов. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:37+0300
2025-03-24T15:37+0300
2025-03-24T15:37+0300
технологии
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует проблемы с доступностью ряда интернет-сервисов из-за использования ими зарубежных серверов. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", - сообщили в ведомстве. Там порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров. Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, россияне жалуются на работу интернет-сервисов, в том числе на приложение Сбербанка. При этом, как выяснил ранее в понедельник корреспондент РИА Новости, работа мобильного приложения банка восстановлена.
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технологии, бизнес, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, Роскомнадзор
Роскомнадзор зафиксировал проблемы с доступом к интернет-сервисам
Роскомнадзор зафиксировал проблемы с доступностью ряда интернет-сервисов
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует проблемы с доступностью ряда интернет-сервисов из-за использования ими зарубежных серверов.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", - сообщили в ведомстве.
Там порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.
Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, россияне жалуются на работу интернет-сервисов, в том числе на приложение Сбербанка. При этом, как выяснил ранее в понедельник корреспондент РИА Новости, работа мобильного приложения банка восстановлена.
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