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Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны
Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны - 24.03.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T08:28+0300
2025-03-24T08:28+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в сообщении S&P Global в понедельник, 24 марта, в 12.00 мск. Ожидается, что PMI в сфере услуг стран валютного блока, согласно предварительным данным, вырос до 51 пункта с 50,6 пункта в феврале.
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промышленность, рынки, pmi
Экономика, Промышленность, Рынки, PMI
Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны
Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны в марте до 48 пунктов
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы в сообщении S&P Global в понедельник, 24 марта, в 12.00 мск.
Ожидается, что PMI в сфере услуг стран валютного блока, согласно предварительным данным, вырос до 51 пункта с 50,6 пункта в феврале.
Индекс деловой активности в еврозоне остался на прежнем уровне