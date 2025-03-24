https://1prime.ru/20250324/rost-856037163.html

Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны

Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны - 24.03.2025, ПРАЙМ

Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T08:28+0300

2025-03-24T08:28+0300

2025-03-24T08:28+0300

экономика

промышленность

рынки

pmi

https://cdnn.1prime.ru/img/76041/22/760412224_0:154:745:573_1920x0_80_0_0_8c479d358da9118a20832325bf276ece.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в сообщении S&P Global в понедельник, 24 марта, в 12.00 мск. Ожидается, что PMI в сфере услуг стран валютного блока, согласно предварительным данным, вырос до 51 пункта с 50,6 пункта в феврале.

https://1prime.ru/20250305/indeks-855486739.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, рынки, pmi