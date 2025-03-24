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Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны
Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны - 24.03.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T08:28+0300
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экономика
промышленность
рынки
pmi
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в сообщении S&amp;P Global в понедельник, 24 марта, в 12.00 мск. Ожидается, что PMI в сфере услуг стран валютного блока, согласно предварительным данным, вырос до 51 пункта с 50,6 пункта в феврале.
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промышленность, рынки, pmi
Экономика, Промышленность, Рынки, PMI
08:28 24.03.2025
 
Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны

Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны в марте до 48 пунктов

© flickr.com / || UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL ||%Еврозона
%Еврозона - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© flickr.com / || UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL ||
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 48 пунктов с 47,6 пункта месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы в сообщении S&P Global в понедельник, 24 марта, в 12.00 мск.
Ожидается, что PMI в сфере услуг стран валютного блока, согласно предварительным данным, вырос до 51 пункта с 50,6 пункта в феврале.
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Индекс деловой активности в еврозоне остался на прежнем уровне
5 марта, 12:11
 
ЭкономикаПромышленностьРынкиPMI
 
 
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