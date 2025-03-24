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Рубль перешел к легкому снижению против юаня на Московской бирже

Рубль перешел к легкому снижению против юаня на Московской бирже - 24.03.2025, ПРАЙМ

Рубль перешел к легкому снижению против юаня на Московской бирже

Курс рубля в понедельник днем перешел к легкому снижению против юаня на Московской бирже после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T13:26+0300

2025-03-24T13:26+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем перешел к легкому снижению против юаня на Московской бирже после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.14 мск прибавлял 3 копейки, до 11,50 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 4,6 миллиарда юаней. Юань сутра максимально падал до 11,37 рубля. Пик налоговых платежей в этом месяце приходится на 28 марта, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "До этого времени российская валюта будет получать поддержку. Крупные экспортеры также продолжат сбрасывать валюту, чтобы успеть купить рублевые долговые бумаги и вложиться в депозиты по пока еще высоким ставкам. Однако плавное ослабление рубля неизбежно", - добавляет он. На текущей неделе возможно формирование новой волны укрепления рубля, полагает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Ко вторнику не исключена новая порция геополитического позитива. Однако с учетом очевидной сложности дальнейших мирных переговоров, вероятность сдвига курса рубля к новым более крепким уровням (10,5-11 рубля за юань) заметно снизилась. Учитывая, что активности импортеров пока недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение, к концу недели ждем смещения стоимости иностранной валюты к локальным минимумам (11-11,3 рубля за юань и 80-82 рубля за доллар", - добавляет он.

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