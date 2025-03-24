https://1prime.ru/20250324/ruonia-856054561.html
Ставка RUONIA выросла на 0,03 п.п.
Ставка RUONIA выросла на 0,03 п.п. - 24.03.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA выросла на 0,03 п.п.
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 21 марта, выросла на 0,03... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:33+0300
2025-03-24T14:33+0300
2025-03-24T14:36+0300
экономика
ruonia
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 21 марта, выросла на 0,03 процентного пункта и составила 21,48%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 390,25 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250320/ruonia-855965026.html
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ruonia, ставка
Экономика, RUONIA, ставка
Ставка RUONIA выросла на 0,03 п.п.
Банк России: ставка RUONIA 21 марта выросла на 0,03 п.п. - до 21,48%
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 21 марта, выросла на 0,03 процентного пункта и составила 21,48%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 390,25 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Ставка RUONIA 19 марта выросла до 21,45%
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.