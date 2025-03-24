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Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги

Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги - 24.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги

Российский рынок акций перешел к снижению в основную торговую сессию понедельника, следует из данных Московской биржи. | 24.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению в основную торговую сессию понедельника, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.51 мск снижался на 0,23%, до 3 184,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,60%, до 1 289,72 пункта. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи максимально повышался до 3 205,77 пункта. В частности, дешевеют бумаги ПИКа (-3,9%), "Самолета" (-3,1%), "Русала" (-2,9%), АФК "Система" (-2,3%). Растут бумаги "М.Видео" (+3,4%), НМТП (+2,8%), "Мосэнерго" (+0,4%). В начале недели инвесторы вновь перешли к ожиданию геополитических новостей, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "В отсутствие новых вводных, способных сформировать направленное движение, индекс Мосбиржи может тяготеть к сползанию ниже 3200 пунктов, инерционно отыгрывая итоги заседания ЦБ и слабость цен на нефть. Целевым по индексу в текущих условиях может выступить диапазон 3170-3210 пунктов", - оценивает он. В понедельник проходят переговоры делегаций России и США по Украине, напоминает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Вряд ли после них прозвучат прорывные заявления, но к такому сценарию стоит быть готовыми. Пока же боковик вокруг отметки 3200 пунктов по индексу Мосбиржи остается в силе", - добавляет он.

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