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Экспорт химикатов по сети РЖД вырос на 29%
Экспорт химикатов по сети РЖД вырос на 29% - 24.03.2025, ПРАЙМ
Экспорт химикатов по сети РЖД вырос на 29%
Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-феврале 2025 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 887 тысяч... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:55+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-феврале 2025 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 887 тысяч тонн, сообщила компания. "Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД выросла на 29%. В январе-феврале 2025 года отправили на экспорт 887 тысяч тонн химической продукции отечественных предприятий. Основной объем – это сера (рост в 1,8 раза), метанол (+17%), серная кислота (+30%)", - говорится в сообщении РЖД, Большая часть (461 тысяча тонн, рост в 1,6 раза) отправлена через порты: Северо-Запада – 186 тысяч тонн (рост в 2,4 раза), Юга – 144 тысяч тонн (рост в 1,8 раза), Дальнего Востока – 131 тысяча тонн (на уровне прошлого года). Через погранпереходы на экспорт отправлено 426 тысяч тонн (+7,2%). Регионами-лидерами по объёму погрузки химикатов на экспорт стали: Астраханская область (136,8 тысячи тонн), Тульская область (95,9 тысячи тонн), Самарская область (86,3 тысячи тонн).
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бизнес, ржд
Экспорт химикатов по сети РЖД вырос на 29%
Экспорт химикатов по сети РЖД вырос на 29% в январе-феврале
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-феврале 2025 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 887 тысяч тонн, сообщила компания.
"Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД выросла на 29%. В январе-феврале 2025 года отправили на экспорт 887 тысяч тонн химической продукции отечественных предприятий. Основной объем – это сера (рост в 1,8 раза), метанол (+17%), серная кислота (+30%)", - говорится в сообщении РЖД,
Большая часть (461 тысяча тонн, рост в 1,6 раза) отправлена через порты: Северо-Запада – 186 тысяч тонн (рост в 2,4 раза), Юга – 144 тысяч тонн (рост в 1,8 раза), Дальнего Востока – 131 тысяча тонн (на уровне прошлого года).
Через погранпереходы на экспорт отправлено 426 тысяч тонн (+7,2%).
Регионами-лидерами по объёму погрузки химикатов на экспорт стали: Астраханская область (136,8 тысячи тонн), Тульская область (95,9 тысячи тонн), Самарская область (86,3 тысячи тонн).
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