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Американские истребители нанесли два удара по базе хуситов в Сане

Американские истребители нанесли два удара по базе хуситов в Сане - 24.03.2025, ПРАЙМ

Американские истребители нанесли два удара по базе хуситов в Сане

Американские истребители совершили два налета на военную базу материального обеспечения движения "Ансар Аллах" (хуситов) в районе Аср на западе Саны, сообщил... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T00:02+0300

2025-03-24T00:02+0300

2025-03-24T00:02+0300

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КАИР, 23 марта - ПРАЙМ. Американские истребители совершили два налета на военную базу материального обеспечения движения "Ансар Аллах" (хуситов) в районе Аср на западе Саны, сообщил РИА Новости осведомленный йеменский источник. "Американские истребители нанесли два удара по военной базе материального обеспечения в районе Аср на западе столицы - Сана", - рассказал собеседник агентства. Ранее в воскресенье официальный спикер движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гуриона" в Тель-Авиве и провели массированную атаку на авианосную группу ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman. Для атаки мятежники применили ракеты и беспилотники, завязав бой на несколько часов, добавил он.

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мировая экономика, каир, тель-авив, сша