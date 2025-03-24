Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американские истребители нанесли два удара по базе хуситов в Сане - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250324/sana-856031818.html
Американские истребители нанесли два удара по базе хуситов в Сане
Американские истребители нанесли два удара по базе хуситов в Сане - 24.03.2025, ПРАЙМ
Американские истребители нанесли два удара по базе хуситов в Сане
Американские истребители совершили два налета на военную базу материального обеспечения движения "Ансар Аллах" (хуситов) в районе Аср на западе Саны, сообщил... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T00:02+0300
2025-03-24T00:02+0300
мировая экономика
каир
тель-авив
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856031818.jpg?1742763756
КАИР, 23 марта - ПРАЙМ. Американские истребители совершили два налета на военную базу материального обеспечения движения "Ансар Аллах" (хуситов) в районе Аср на западе Саны, сообщил РИА Новости осведомленный йеменский источник. "Американские истребители нанесли два удара по военной базе материального обеспечения в районе Аср на западе столицы - Сана", - рассказал собеседник агентства. Ранее в воскресенье официальный спикер движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гуриона" в Тель-Авиве и провели массированную атаку на авианосную группу ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman. Для атаки мятежники применили ракеты и беспилотники, завязав бой на несколько часов, добавил он.
каир
тель-авив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, каир, тель-авив, сша
Мировая экономика, Каир, Тель-Авив, США
00:02 24.03.2025
 
Американские истребители нанесли два удара по базе хуситов в Сане

Источник: американские истребители нанесли два удара по военной базе хуситов в Сане

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 23 марта - ПРАЙМ. Американские истребители совершили два налета на военную базу материального обеспечения движения "Ансар Аллах" (хуситов) в районе Аср на западе Саны, сообщил РИА Новости осведомленный йеменский источник.
"Американские истребители нанесли два удара по военной базе материального обеспечения в районе Аср на западе столицы - Сана", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в воскресенье официальный спикер движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гуриона" в Тель-Авиве и провели массированную атаку на авианосную группу ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman. Для атаки мятежники применили ракеты и беспилотники, завязав бой на несколько часов, добавил он.
 
Мировая экономикаКаирТель-АвивСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала