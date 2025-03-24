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Клиенты "Сбера" отметили сбой в мобильном приложении - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Клиенты "Сбера" отметили сбой в мобильном приложении
Клиенты "Сбера" отметили сбой в мобильном приложении - 24.03.2025, ПРАЙМ
Клиенты "Сбера" отметили сбой в мобильном приложении
Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:42+0300
2025-03-24T13:43+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент РИА Новости. "Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте ещё раз через 5 минут или позже. Код ошибки: 40-01", - говорится в уведомлении при входе. "Неполадки с интернетом. Попробуйте: подключиться к другой сети ﻿﻿мобильной или Wi-Fi, отключить VPN или выбрать в нём Россию. Код ошибки: 01-01", - сказано в сообщении у другого клиента Сбербанка. Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, на 13.35 по московскому времени зафиксировано более 900 жалоб.
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технологии, банки, финансы, сбербанк, downdetector
Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк, Downdetector
13:42 24.03.2025 (обновлено: 13:43 24.03.2025)
 
Клиенты "Сбера" отметили сбой в мобильном приложении

Клиенты Сбербанка фиксируют сбой в мобильном приложении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте ещё раз через 5 минут или позже. Код ошибки: 40-01", - говорится в уведомлении при входе.
"Неполадки с интернетом. Попробуйте: подключиться к другой сети ﻿﻿мобильной или Wi-Fi, отключить VPN или выбрать в нём Россию. Код ошибки: 01-01", - сказано в сообщении у другого клиента Сбербанка.
Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, на 13.35 по московскому времени зафиксировано более 900 жалоб.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
"Сбер" обновил сервис защиты близких от мошенников через приложение банка
13 марта, 11:25
 
ТехнологииБанкиФинансыСбербанкDowndetector
 
 
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