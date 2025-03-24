https://1prime.ru/20250324/sber-856051538.html

Клиенты "Сбера" отметили сбой в мобильном приложении

Клиенты "Сбера" отметили сбой в мобильном приложении - 24.03.2025, ПРАЙМ

Клиенты "Сбера" отметили сбой в мобильном приложении

Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T13:42+0300

2025-03-24T13:42+0300

2025-03-24T13:43+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент РИА Новости. "Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте ещё раз через 5 минут или позже. Код ошибки: 40-01", - говорится в уведомлении при входе. "Неполадки с интернетом. Попробуйте: подключиться к другой сети ﻿﻿мобильной или Wi-Fi, отключить VPN или выбрать в нём Россию. Код ошибки: 01-01", - сказано в сообщении у другого клиента Сбербанка. Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, на 13.35 по московскому времени зафиксировано более 900 жалоб.

https://1prime.ru/20250313/sber-855739958.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, сбербанк, downdetector