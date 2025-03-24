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Трамп и Стармер обсудили экономическую сделку между США и Британией - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп и Стармер обсудили экономическую сделку между США и Британией
Трамп и Стармер обсудили экономическую сделку между США и Британией - 24.03.2025, ПРАЙМ
Трамп и Стармер обсудили экономическую сделку между США и Британией
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел накануне телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, лидеры обсудили прогресс в работе... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:10+0300
2025-03-24T16:10+0300
политика
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
мировая экономика
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел накануне телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, лидеры обсудили прогресс в работе над новым экономическим соглашением между двумя странами, сообщил в понедельник представитель Даунинг-стрит. В начале марта Стармер сообщил, что Британия и США приступили к переговорам по новому торговому соглашению. "Великобритания работает с Соединенными Штатами над сделкой по экономическому процветанию, опираясь на разделяемую нами приверженность экономической безопасности… Премьер-министр и президент Трамп обсудили вчера вечером прогресс, достигнутый в этих дискуссиях", - приводит слова представителя газета Guardian. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты пошлин на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. До этого министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся. Заключение торгового соглашения с США к концу 2022 году являлось одним из обещаний ранее правившей в Великобритании Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году. При этом лидер оппозиции Кеми Баденок в бытность министром по делам бизнеса и торговли заявляла, что Великобритания вряд ли сможет заключить соглашение о свободной торговле с США при администрации бывшего президента Джо Байдена.
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сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, мировая экономика
Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Мировая экономика
16:10 24.03.2025
 
Трамп и Стармер обсудили экономическую сделку между США и Британией

Трамп и Стармер обсудили работу над экономической сделкой между США и Британией

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВстреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа
Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел накануне телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, лидеры обсудили прогресс в работе над новым экономическим соглашением между двумя странами, сообщил в понедельник представитель Даунинг-стрит.
В начале марта Стармер сообщил, что Британия и США приступили к переговорам по новому торговому соглашению.
"Великобритания работает с Соединенными Штатами над сделкой по экономическому процветанию, опираясь на разделяемую нами приверженность экономической безопасности… Премьер-министр и президент Трамп обсудили вчера вечером прогресс, достигнутый в этих дискуссиях", - приводит слова представителя газета Guardian.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты пошлин на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. До этого министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся.
Заключение торгового соглашения с США к концу 2022 году являлось одним из обещаний ранее правившей в Великобритании Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году. При этом лидер оппозиции Кеми Баденок в бытность министром по делам бизнеса и торговли заявляла, что Великобритания вряд ли сможет заключить соглашение о свободной торговле с США при администрации бывшего президента Джо Байдена.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
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ПолитикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампКир СтармерМировая экономика
 
 
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