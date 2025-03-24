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Глава Кубани доложил Путину о лидерстве отечественных семян пшеницы и риса

Глава Кубани доложил Путину о лидерстве отечественных семян пшеницы и риса - 24.03.2025, ПРАЙМ

Глава Кубани доложил Путину о лидерстве отечественных семян пшеницы и риса

Семена исключительно отечественной селекции применяются в Краснодарском крае при посевах пшеницы, риса, сои, кроме того, семена кубанской пшеницы используют... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T14:54+0300

2025-03-24T14:54+0300

2025-03-24T14:54+0300

экономика

сельское хозяйство

кубань

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Семена исключительно отечественной селекции применяются в Краснодарском крае при посевах пшеницы, риса, сои, кроме того, семена кубанской пшеницы используют аграрии большинства российских регионов, а также ближнего зарубежья, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вениамин Кондратьев. В понедельник глава государства в Кремле принял краснодарского губернатора. "Если говорить про урожай, то предмет гордости – Центр зерна России (Национальный центр зерна имени П. Лукьяненко – ред.), который расположен в Краснодаре. У нас 100% посевов – это семена пшеницы нашей отечественной селекции, как и риса – 100% отечественная селекция, так и сои – 100% отечественная селекция. Тут мы даже не ведем речь про импортозамещение. Наверное, большая часть регионов страны сеет пшеницу семенами нашими, кубанскими, а еще и ближнее зарубежье сеет семенами российскими уже", - сказал Кондратьев. Он отметил, что по итогам прошлого года аграрии края собрали 13,8 миллиона тонн зерновых, из них 10,3 миллиона тонн пшеницы. По его словам, в этом году рассчитывают получить не меньший урожай. "Что касается других направлений, по питьевому молоку мы первое место держим в России, второе место – по сырому молоку, в пятерке – по фруктам, овощам, по мясу, по яйцам, по птице – в пятерке", - добавил губернатор.

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сельское хозяйство, кубань, владимир путин, краснодарский край, россия