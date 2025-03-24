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Сенатор назвал демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Сенатор назвал демилитаризацию Украины объективной необходимостью - 24.03.2025, ПРАЙМ

Сенатор назвал демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Сенатор РФ Андрей Климов, комментируя сообщения британских СМИ о бесконтрольном обращении оружия на Украине, заявил, что демилитаризация не только одна из задач | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T06:50+0300

2025-03-24T06:50+0300

2025-03-24T06:50+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сенатор РФ Андрей Климов, комментируя сообщения британских СМИ о бесконтрольном обращении оружия на Украине, заявил, что демилитаризация не только одна из задач СВО, но и объективная необходимость. Британская Times ранее писала со ссылкой на экспертов, что бесконтрольное обращение на Украине оружия, точное количество которого неизвестно, может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, в том числе превратить страну в "оружейный рынок для преступников". Изданием подчеркивалось, что даже небольшое число украинцев, вовлеченных в организованную преступность, может спровоцировать серьезные проблемы для обеспечения порядка и законности в Европе. Помимо этого, по данным газеты, на Украине есть незарегистрированные автоматы, гранатометы, зарытые в садах, и спрятанные в гаражах танки. "Вопрос демилитаризации антироссийской хунты, правящей пока Украиной, это не только одна из ключевых задач СВО, но и объективная необходимость, которую должна бы поддержать вся психически здоровая части человечества", - написал Климов в своем Telegram-канале. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в минувшем августе заявил, что украинские граждане могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. Американский журналист Такер Карлсон в марте заявил, что отправленное Западом Киеву оружие попадает в руки мексиканским наркокартелям, движению "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), палестинскому движению ХАМАС и другим вооруженным группам, что является "невероятно дестабилизирующим".

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