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Американской Сhevron разрешили сотрудничать с венесуэльской PdVSA

Американской Сhevron разрешили сотрудничать с венесуэльской PdVSA - 24.03.2025, ПРАЙМ

Американской Сhevron разрешили сотрудничать с венесуэльской PdVSA

США продлили разрешение нефтегазовой корпорации Chevron на операции с венесуэльской PdVSA до 27 мая 2025 года, следует из лицензии американского министерства... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T19:57+0300

2025-03-24T19:57+0300

2025-03-24T19:58+0300

экономика

сша

сотрудничество

венесуэла

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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. США продлили разрешение нефтегазовой корпорации Chevron на операции с венесуэльской PdVSA до 27 мая 2025 года, следует из лицензии американского министерства финансов."Все транзакции, обычно возникающие и необходимые для прекращения операций, ранее разрешенных генеральной лицензией Венесуэлы 41, выданной 26 ноября 2022 года, связанные с эксплуатацией и управлением Chevron Corporation или ее дочерними компаниями… разрешены до 12:01 утра по восточному времени 27 мая 2025 года", - говорится в документе.Уточняется, что речь идет об операциях Chevron с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA или любой организации, в которой PdVSA владеет, прямо или косвенно, 50% или более акций.

https://1prime.ru/20250324/neft-856063392.html

сша

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сша, сотрудничество, венесуэла, chevron