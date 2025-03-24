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Американской Сhevron разрешили сотрудничать с венесуэльской PdVSA - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Американской Сhevron разрешили сотрудничать с венесуэльской PdVSA
Американской Сhevron разрешили сотрудничать с венесуэльской PdVSA - 24.03.2025, ПРАЙМ
Американской Сhevron разрешили сотрудничать с венесуэльской PdVSA
США продлили разрешение нефтегазовой корпорации Chevron на операции с венесуэльской PdVSA до 27 мая 2025 года, следует из лицензии американского министерства... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T19:57+0300
2025-03-24T19:58+0300
экономика
сша
сотрудничество
венесуэла
chevron
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. США продлили разрешение нефтегазовой корпорации Chevron на операции с венесуэльской PdVSA до 27 мая 2025 года, следует из лицензии американского министерства финансов."Все транзакции, обычно возникающие и необходимые для прекращения операций, ранее разрешенных генеральной лицензией Венесуэлы 41, выданной 26 ноября 2022 года, связанные с эксплуатацией и управлением Chevron Corporation или ее дочерними компаниями… разрешены до 12:01 утра по восточному времени 27 мая 2025 года", - говорится в документе.Уточняется, что речь идет об операциях Chevron с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA или любой организации, в которой PdVSA владеет, прямо или косвенно, 50% или более акций.
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сша
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сша, сотрудничество, венесуэла, chevron
Экономика, США, сотрудничество, ВЕНЕСУЭЛА, Chevron
19:57 24.03.2025 (обновлено: 19:58 24.03.2025)
 
Американской Сhevron разрешили сотрудничать с венесуэльской PdVSA

Минфин США: Сhevron сможет сотрудничать с венесуэльской PdVSA до 27 мая 2025 г

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Каролина Кабрал
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. США продлили разрешение нефтегазовой корпорации Chevron на операции с венесуэльской PdVSA до 27 мая 2025 года, следует из лицензии американского министерства финансов.
"Все транзакции, обычно возникающие и необходимые для прекращения операций, ранее разрешенных генеральной лицензией Венесуэлы 41, выданной 26 ноября 2022 года, связанные с эксплуатацией и управлением Chevron Corporation или ее дочерними компаниями… разрешены до 12:01 утра по восточному времени 27 мая 2025 года", - говорится в документе.
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17:57
Уточняется, что речь идет об операциях Chevron с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA или любой организации, в которой PdVSA владеет, прямо или косвенно, 50% или более акций.
 
ЭкономикаСШАсотрудничествоВЕНЕСУЭЛАChevron
 
 
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